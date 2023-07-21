Игроков Exoprimal ждет "Дикое событие" с уникальным игровой режимом для элитных бойцов

Специальное событие "Дикое испытание" обещает стать настоящим вызовом для игроков экшена Exoprimal. В этом сложном режиме пять бойцов ведут неравный бой, сталкиваясь с заданиями, которые нужно выполнить в отведенное время. Основные цели миссии остаются неизменными, так что каждый игрок сможет повторить испытание раз за разом, улучшая свою стратегию для максимально быстрого прохождения. Искусные бойцы смогут попробовать свои силы и соревноваться за особые награды.
Для участия в "Диком испытании" необходимо пройти основную сюжетную линию игры. После этого игроки смогут присоединиться к событию в главном меню. Сроки проведения первого этапа "Дикого испытания" назначены с 28 июля по 1 августа, и за это время бойцы должны будут проявить свою мастерство и смекалку в бою.
Сыграл 98 игр) игра топ, жалко что весь топовый контент игры открывается после каток 20-30, в начале все слишком легко и однообразно
Действительно "Дикое испытание" - заставить себя пройти сюжетку этого поделия, которое проходится исключительно за счёт одних и тех же матчей, что в "анфас", что в "профиль", а потом ещё начать играть в то же самое, но... внимание... На Время! - гениально.