Игроков Exoprimal ждет "Дикое событие" с уникальным игровой режимом для элитных бойцов ©

Специальное событие "Дикое испытание" обещает стать настоящим вызовом для игроков экшена Exoprimal. В этом сложном режиме пять бойцов ведут неравный бой, сталкиваясь с заданиями, которые нужно выполнить в отведенное время. Основные цели миссии остаются неизменными, так что каждый игрок сможет повторить испытание раз за разом, улучшая свою стратегию для максимально быстрого прохождения. Искусные бойцы смогут попробовать свои силы и соревноваться за особые награды.

Для участия в "Диком испытании" необходимо пройти основную сюжетную линию игры. После этого игроки смогут присоединиться к событию в главном меню. Сроки проведения первого этапа "Дикого испытания" назначены с 28 июля по 1 августа, и за это время бойцы должны будут проявить свою мастерство и смекалку в бою.