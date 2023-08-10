Многопользовательский экшен Exoprimal может получить контент по культовой Dino Crisis ©

Многим игрокам по-прежнему не даёт покоя тот факт, что Capcom фактически забыла про свою культовую экшен-адвенчуру Dino Crisis. Японская компания полностью сосредоточена на ремейках Resident Evil и сейчас активно занимается развитием своего нового сетевого экшена Exoprimal, где также есть динозавры. Разработчики проекта не исключают, что именно враги в Exoprimal могут послужить основой для будущего кроссовера с Dino Crisis.

Основными противниками в Exoprimal являются динозавры, как и в знаменитой Dino Crisis. По мнению разработчиков экшена, это дает им необходимое подспорье для объединения двух игр из разных эпох. В Capcom активно показывают, что готовы выпустить кроссовер с Dino Crisis для Exoprimal, однако он во многом зависит от желания самих игроков.

Для издания Siliconera директор игры Такуро Хираока подчеркнул, что игроки смогут увидеть в Exoprimal контент по Dino Crisis только в случае их заинтересованности в этом. При этом он не охарактеризовал, каким конкретным способом игроки могут повлиять на это.

Ранее Capcom уже объявила, что Exoprimal получит серию кроссоверов "Capcom Collaboration", которая начнется с серии Street Fighter. Осенью этого года в экшен добавят бойцов из популярного файтинга студии, а в третьем сезоне в игре появится контент по Monster Hunter. Если кроссовер с Dino Crisis и случится, это произойдет не раньше следующего года.