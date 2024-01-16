Новый трейлер Exoprimal посвятили предстоящему третьему сезону

Третий сезон игры Exoprimal от Capcom уже не за горами: он стартует 18 января и обещает самое большое количество контента. В нем добавлены новая карта, Джунгли, контент, ориентированный на Monster Hunter, и кампания Double XP (которая продлится до 22 января). Ознакомьтесь с последним трейлером ниже.

Во время игры в Dino Survival игроки смогут собирать следы и начать специальную миссию, ведущую к битве с Раталосом. Это кооперативный бой для десяти игроков, в котором также участвуют несколько Velociprey. В качестве награды можно получить скин Rathalos Armor для Murasame, Kirin Armor для Skywave, Nergigante Armor для Barrage и скин Rajang для Roadbolock.

Кроме того, можно собрать эмодзи, брелоки, наклейки и марки по мотивам Monster Hunter. Кроме того, в этом сезоне состоится новый кооперативный бой с нео-трицератопсом для десяти игроков и новые бета-варианты экзокостюмов для Deadeye, Barrage, Roadblock и Skywave. Также в игру добавлены новые буровые установки и модули.

Если и этого недостаточно, то в игре намечается несколько ограниченных по времени событий: с 31 января по 12 февраля пройдет кампания "Лунный Новый год", в ходе которой можно получить скин шляпы "Танец льва". Шоколадная кампания проходит с 13 по 29 февраля и включает в себя скин "Шоколадный экзокостюм".

xoprimal доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC, Xbox One и PS4. Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.