Портал IGN показал 14 минут геймплея кооперативного экшена Exoprimal от Capcom ©

Портал IGN опубликовал геймплейный ролик в котором представлен полный матч в режиме Dino Survival кооперативного экшена Exoprimal

Игра Exoprimal доступна на ПК, PlayStation и Xbox и является ценным дополнением к каталогу Xbox Game Pass, хотя игроки заплатившие за нее деньги не были особо впечатлены.

Как видно из этих видеороликов, геймплей Exoprimal основан на использовании Экзокостюмов - высокотехнологичной брони, которая дает владельцу огромную силу и целый арсенал оружия для борьбы с полчищами динозавров.

Эти полчища, появляющиеся из таинственных порталов, грозят опустошить различные уголки планеты, поэтому нас снова и снова будут отправлять туда, чтобы уничтожить доисторических рептилий до того, как они нанесут непоправимый ущерб.