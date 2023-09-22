Симулятор массового уничтожения динозавров Exoprimal получит крупное обновление в октябре

Выйдя в начале года, Exoprimal продемонстрировала некоторые положительн, даже несмотря на свои значительные проблемы. С тех пор Capcom продолжает поддерживать многопользовательский шутер дополнительным контентом, чтобы еще больше расширить базу игроков, включая новый режим, новые варианты экзокостюмов и многое другое. И вот менее чем через месяц игроки получат доступ к новому контенту.
Компания Capcom объявила, что второй сезон пострелизной поддержки Exoprimal начнется 18 октября. Прежде всего, в нем будет представлен контент для кроссовера Street Fighter 6, который был анонсирован перед выходом игры, а также новая финальная миссия для 10 игроков в кооперативе. Кроме того, во втором сезоне появится новая карта, новые снаряды для кастомизации, а также новая косметика, включая скины и эмодзи.
Ну и дичь
Не в обиду тем кому это нравится, но как по мне это очень сильно походит на Warframe.
Это помойка ещё жива?