Сюжетный трейлер приключенческой игры The Expanse A Telltale Series ©

Когда первый эпизод The Expanse A Telltale Series уже не за горами, Telltale и Deck Nine вновь погружают нас в научно-фантастическую атмосферу интерактивного приключения с помощью вечно актуального сюжетного трейлера, предваряющего его запуск.

Ролик от компании-разработчика из Колорадо открывает окно во вселенную повествования и содержания приключения, происходящего в измерении одноименного телесериала, знакомя нас с персонажами, сценариями и событиями новой космической одиссеи от создателей The Walkind Dead.

Интерактивный опыт, который нам предстоит пережить в роли Каримы Барабанщицы, будет посвящен подвигам этой решительной авантюристки, отправившейся на край Пояса со своей горсткой рейдеров, чтобы раскрыть секреты таинственного сокровища. В соответствии с традициями всех игр Telltale, The Expanse обещает быть особенно многослойной, с множеством персонажей, с которыми можно взаимодействовать, и сюжетом, полным поворотов.

Первый эпизод The Expanse A Telltale Series будет доступен с недалекого 27 июля на ПК, а также PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а последующие сюжетные главы будут выходить каждые две недели с момента дебюта оригинального эпизода.