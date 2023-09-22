Вышел пятый заключительный эпизод The Expanse: A Telltale Series ©

The Expanse: A Telltale Series получила свой пятый и последний эпизод, подведя итоги сериала, а также выпустив новый трейлер сериала в целом.

Пятый эпизод игры под названием Europa’s Folly уже вышел, и, чтобы отпраздновать это событие, Telltale выставила на продажу стандартную и делюкс-версии игры на всех своих платформах. В результате распродажи цена Deluxe Edition (включающего бонусный эпизод «Архангел») снижается на 35%, а на Standard Edition скидка составляет 40%.

The Expanse: A Telltale Series — это первая новая игра Telltale с момента реформирования компании в 2019 году, действие которой происходит до событий популярного телесериала. Игроки управляют Каминой Драммер (которую играет актриса Кара Джи и в игре, и в телешоу), чтобы охотиться за сокровищами на Поясе, исследовать космос и многое другое.

The Expanse — это динамичное реалистичное научно-фантастическое приключение, действие которого разворачивается в колонизированной галактике через 200 лет. Он расширяет видение пути человечества в будущем, а также дает глубокое исследование наиболее важных, острых и насущных проблем современности.