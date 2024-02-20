Новый ролик Expeditions: A MudRunner Game показывает интересные места в открытом мире и трудности на дороге

Очередной симулятор езды по бездорожью из серии MudRunner обещает предоставить игрокам еще больше свободы и уникальных транспортных средств. Игра Expeditions: A MudRunner Game от разработчиков из студии Saber Interactive выходит уже в следующем месяце, и чтобы подготовить геймеров к релизу, авторы выпустили несколько занимательных трейлеров. Свежие ролики показывают уникальные места, доступные для исследования, а также знакомят нас со сложностями, которые могут возникнуть в пути.
Открытый мир Expeditions: A MudRunner Game таит в себе еще множество неизведанного. Никогда не знаешь, что будет поджидать вас за скалой или глубокой рекой. В игре будет уделено особое внимание исследованию, которое будет вознаграждать игроков полезными открытиями.
В любой момент на дорогах могут возникнуть трудности. Ваша машина может перевернуться или увязнуть в грязи. Выбраться из подобных ситуаций вам помогут уникальные инструменты, поэтому для вас не будет неодолимых препятствий.
Expeditions: A MudRunner Game выходит 5 марта на PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и One, ПК и Switch.
Я ешё Сноураннер не успел пройти! ))
Кто может сказать, какой смысл этой игры? Если в Snowrunner ты должен был доставлять грузы то тут что, просто катание по карте?
Возможно, как в первых Дальнобойщиках, у тебя есть гараж/база, где настраивается машина, затем выбираешь миссию/задание и го его выполнять, задания будут делиться по сложностям и не все будут доступны на дефолтном ведре, отсюда смысл в прокачке.
насколько я понял просто посещать какие то "легендарные" места
Ну и хорошо что грузов меньше возить, в Сноураннере иногда требуется отвезти просто неадекватное количество груза, например в Юконе это жесть полнейшая была.