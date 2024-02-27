Утечка: в сети появилась обложка нового гоночного симулятора F1 24

Каждый год поклонники серии гоночных симуляторов F1 регулярно получают новую часть в преддверии очередного сезона и чемпиона мира. Разработчики из студии Codemasters вместе с Electronic Arts не собираются делать исключения для 2024 года и уже в скором времени собираются представить новую часть игровой "Формулы 1". Если верить слухам, официальный анонс F1 24 состоится уже сегодня или в ближайшие дни, а пока в сеть утекла обложка игры.

Первым изображением F1 24 поделился проверенный инсайдер с ником joshmerrin. Он опубликовал официальный арт, который будет сопровождать расширенное издание игры под названием F1 24 Champions Edition. Как сообщает инсайдер, ключевым разработчиком гоночного симулятора вновь выступает основная команда студии Codemasters. Многие аспекты F1 23 в новой части серии были улучшены или переработаны, а также добавлены списки доступных трасс. Также есть шанс, что серия впервые будет использовать графический движок Unreal Engine, однако на этот счет нет правдивых сведений.

Презентация F1 24 должна состояться уже скоро. Разработчики опубликуют кинематографичный трейлер, а также покажут геймплей, если верить ранним инсайдам. По слухам, релиз гоночного симулятора запланирован на май этого года для ПК и консолей.