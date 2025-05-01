Компания EA представила первый геймплейный трейлер гоночного симулятора F1 25

Компания EA представила первый геймплейный ролик гоночного симулятора F1 25 от студии Codemasters. В видео продемонстрированы заметные улучшения графики, переработанная физика и повышенная реалистичность поведения болидов на трассе. Закадровый текст озвучили комментаторы Алекс Жак и Мэтт Галлахер, рассказывая о ключевых нововведениях.

Особое внимание уделено трассам в Бахрейне, Майами, Мельбурне, Сузуке и Имоле. Разработчики подчёркивают, что эти локации воссозданы с высокой точностью благодаря технологии LIDAR, которая позволяет передать мельчайшие детали рельефа и окружения. По словам креативного директора Codemasters Гэвина Купера, игра предложит «невиданный ранее уровень детализации».

Релиз EA SPORTS F1 25 запланирован на 30 мая 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.