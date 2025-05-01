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F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.7 10 оценок

Компания EA представила первый геймплейный трейлер гоночного симулятора F1 25

butcher69 butcher69

Компания EA представила первый геймплейный ролик гоночного симулятора F1 25 от студии Codemasters. В видео продемонстрированы заметные улучшения графики, переработанная физика и повышенная реалистичность поведения болидов на трассе. Закадровый текст озвучили комментаторы Алекс Жак и Мэтт Галлахер, рассказывая о ключевых нововведениях.

Особое внимание уделено трассам в Бахрейне, Майами, Мельбурне, Сузуке и Имоле. Разработчики подчёркивают, что эти локации воссозданы с высокой точностью благодаря технологии LIDAR, которая позволяет передать мельчайшие детали рельефа и окружения. По словам креативного директора Codemasters Гэвина Купера, игра предложит «невиданный ранее уровень детализации».

Релиз EA SPORTS F1 25 запланирован на 30 мая 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pavel Rally

Крайне не хватает русской озвучки

answerx32

И чем эта игра отличается от прошлогодней, кроме новых составов пилотов и ливрей?