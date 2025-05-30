На ПК и консолях вышел симулятор F1 25

EA и Codemasters выпустили на ПК и консолях гоночный симулятор F1 25. Стандартное издание обойдется в $60 (4,7 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС).

Игра продолжает сюжетный режим «Формула победы», начатый в F1 2021, а также предлагает обновленную версию режима My Team, где игрок примерит на себя роль владельца собственной гоночной команды.

Кроме того, вернулся режим Braking Point 3 с кинематографической историей команды Konnersport, ориентированной на новичков. А Driver Career позволяет играть за реального пилота, легенду или созданного персонажа.

F1 25 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра вышла с DRM-защитой Denuvo и без русской локализации.