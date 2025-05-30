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F1 25 30.05.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.6 14 оценок

На ПК и консолях вышел симулятор F1 25

Simple Jack Simple Jack

EA и Codemasters выпустили на ПК и консолях гоночный симулятор F1 25. Стандартное издание обойдется в $60 (4,7 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС).

Игра продолжает сюжетный режим «Формула победы», начатый в F1 2021, а также предлагает обновленную версию режима My Team, где игрок примерит на себя роль владельца собственной гоночной команды.

Кроме того, вернулся режим Braking Point 3 с кинематографической историей команды Konnersport, ориентированной на новичков. А Driver Career позволяет играть за реального пилота, легенду или созданного персонажа.

F1 25 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра вышла с DRM-защитой Denuvo и без русской локализации.

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7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ahnx

Скажем дружно...

6
Predator556

Мне нужно

5
ka27

Надо не сидя, а стоя на коленях играть

4
Phoentice

Да да вот они среднестатистические игроки в гоночки на консолях .

2
DezkQ

Кто-то реально играет в ф1 ?

Этож даже скучней чем Грантуризмо.

2