Последний трейлер F1 Manager 2023 посвятили новом режиму ©

Frontier Developments выпустила новый трейлер к предстоящему симулятору управления F1 Manager 2023 во время выставки PC Gaming Show. Трейлер демонстрирует сценарный режим игр

Сценарный режим F1 Manager 2023 позволяет игрокам пережить ключевые моменты текущего сезона Формулы-1 в реальном мире. Игроки могут изменить ход событий, меняя стратегии и наблюдая за развитием событий, и тем самым изменить ход остальной части сезона. Сценарный режим будет полностью отделен от основного режима карьеры игры.

На прошлой неделе был показан геймплейный трейлер игры, в котором также была указана дата ее выхода - 31 июля. Студия также объявила, что игра будет доступна в виде делюкс-издания, которое позволит тем, кто купит его, получить более ранний доступ к игре, а также пакет сценариев с дополнительным контентом.

F1 Manager 2023 была анонсирована еще в мае, и помимо с и основного режима кампании, в игре также появится Race Replay. F1 Manager 2023 выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.