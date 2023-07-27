Релизный трейлер симулятора менеджера F1 Manager 2023 ©

F1 Manager 2023 уже доступен для игроков, купивших Deluxe Edition до полного запуска игры 31 июля. Директора команд могут начать вести свою команду к славе в течение десятилетий или пройти сценарий одной гонки, созданный на основе реальных данных F1, в совершенно новом режиме "Повтор гонки". Deluxe Edition также позволяет ответить на некоторые из самых больших вопросов "Что если" в F1® благодаря эксклюзивному пакету сценариев.

В F1 Manager 2023 руководители команд будут отвечать за все аспекты развития своей команды, начиная с первого дня работы на заводе и заканчивая точными командами, передаваемыми их звездным пилотам. На трассе действие ускоряется благодаря потрясающим визуальным эффектам в стиле трансляций и захватывающему командному радио, оживляющему каждый момент драмы. Выходите на старт прямо сейчас с F1® Manager 2023 - Deluxe Edition, ранняя разблокировка которого состоится до полного запуска 31 июля.

Поклонники еще могут оформить предварительный заказ до полного запуска 31 июля и получить три эксклюзивных сценария, включая сценарий на трассе Las Vegas Strip Circuit.