F1 Manager 2024 также заглянет на Nintendo Switch

F1 Manager 2024 появится и на Nintendo Switch, о чем несколько часов назад объявила команда Fronter Developments, выпустив трейлер, демонстрирующий первые геймплейные ролики этой версии. Дата выхода назначена на 23 июля 2024 года, что совпадает с датой выхода игры на PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One.
Это будет дебют на Nintendo Switch официально лицензированной серии управленческих симуляторов "Формулы 1". Разработчики утверждают, что версия для Nintendo Switch "не будет уступать по возможностям другим платформам, включая мощные инструменты для создания ливрей и логотипов, а также новый режим Create A Team".
Как и в предыдущих частях серии, в F1 Manager 2024 игрокам предстоит управлять собственной командой, целью которой является выступление на трассе Формулы 1 и победа в чемпионате. Можно будет решить, управлять ли одной из многочисленных официальных команд в игре или создать полностью индивидуальную команду с нуля.
В соответствии с традициями жанра, чтобы победить, вам придется планировать стратегию, грамотно управлять командой, нанимать новых сотрудников, вести переговоры со спонсорами и принимать решения о стратегии гонок. Кроме того, по сравнению с предыдущей версией, в игре еще больше улучшен искусственный интеллект и более многослойная система управления, а также различные графические улучшения.
Я так понимаю, что там будет стоять Дуня. Но при этом эмуляцию свитча никто не отменял? Интересный подход, не так ли?
Хороший симулятор. Мне 23 менеджер понравился