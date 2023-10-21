Сегодня Fable 2 и Far Cry 2 отмечают свое 15-ти летие

21 октября 2008 года стало знаменательным днем для игровой индустрии, ведь именно тогда дебютировали два знаменательных продукта - Fable 2 и Far Cry 2.

Ровно 15 лет назад на консолях Xbox 360 дебютировала одна из самых ожидаемых игр того поколения - продолжение великолепной Fable. Питер Молинье продемонстрировал свое мастерство и показал, что великолепный мир Fable может быть значительно развит и идеально адаптирован под нужды владельцев второй консоли Microsoft. Средняя оценка игры составила 89%, в то время как ее предшественница набрала 85%. Fable II и сегодня остается высшим достижением в серии.

В тот же день дебютировала и Far Cry 2, на которую поклонники "единички" возлагали очень большие надежды. Удалось ли Ubisoft позаботиться о бренде Crytek? И вот тут мнения сильно разделились. В Far Cry 2 было много инновационных механик, она отлично продемонстрировала мощь PS3 и X360 и предложила своеобразные механики выживания.