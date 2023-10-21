Сегодня Fable 2 и Far Cry 2 отмечают свое 15-ти летие

21 октября 2008 года стало знаменательным днем для игровой индустрии, ведь именно тогда дебютировали два знаменательных продукта - Fable 2 и Far Cry 2.
Ровно 15 лет назад на консолях Xbox 360 дебютировала одна из самых ожидаемых игр того поколения - продолжение великолепной Fable. Питер Молинье продемонстрировал свое мастерство и показал, что великолепный мир Fable может быть значительно развит и идеально адаптирован под нужды владельцев второй консоли Microsoft. Средняя оценка игры составила 89%, в то время как ее предшественница набрала 85%. Fable II и сегодня остается высшим достижением в серии.
В тот же день дебютировала и Far Cry 2, на которую поклонники "единички" возлагали очень большие надежды. Удалось ли Ubisoft позаботиться о бренде Crytek? И вот тут мнения сильно разделились. В Far Cry 2 было много инновационных механик, она отлично продемонстрировала мощь PS3 и X360 и предложила своеобразные механики выживания.
опять этот со своими днями рождениями.... возьмите меня в авторы, я вам буду новости клепать про дни рождения хоть каждый день!
клепай, надо быть просто быстрее копипастеров
Спасибо, тогда я начинаю! Итак, дорогие мои читатели, завтра я предлагаю опрокинуть чарку за следующих именинников:
Trine
Sid Meier's Civilization 5
Fallout: New Vegas
Пожелаем здоровья и долголетия юбилярам!
От Far Cry 2 дисочек пиратский где-то до сих пор есть дома, помню ещё удивился тогда что игра не особо много весила. 15 лет, а как будто прошло всего пару годов, до сих пор помню как играл в FC2 тогда.
Игра кроме как механиками, и физикой не запомнилась
Спасибо! Очень прикольное новшество с собакой.
Спустя столько лет в Fable 2 наконец-то можно пройти на ПК. Игра отлично эмулируется кто не знал.