Дополнение к Factorio официально получило название Factorio: Space Age - релиз намечен на 2024 год ©

Авторы Factorio, компания Wube Software, опубликовали новую информацию о грядущем расширении Factorio.

Расширение, получившее официальное название Factorio: Space Age, позволит строить в космосе сложные фабрики, добывать ресурсы на планетах и управлять "флотом межпланетных космических платформ".

Впервые об этом расширении мы узнали еще в 2021 году, когда оно было официально представлено компанией Wube Software. После этого в начале 2022 года студия уточнила, что расширение все еще находится в разработке, а его запуск будет приурочен к выходу обновления 1.2. Однако в новом сообщении в блоге, посвященном Space Age, Wube упоминает "версию 2.0", так что, похоже, именно это обновление мы получим вместе с расширением.

В прошлый раз, когда Wube рассказывала о расширении, студия описала 7-этапный план и сообщила, что в настоящее время она находится на четвертом этапе, или "соединение систем в прототип". Однако в сегодняшнем сообщении в блоге Wube говорится, что работа над расширением завершена на пятом этапе и начинается шестой. Это означает, что разработчик переходит от "первого этапа доработки" к этапу бета-тестирования.

Компания Wube также представила более подробную информацию о том, что именно мы можем ожидать от Factorio: Space Age.

Вам предстоит отправлять в космос несколько ракет, строить базы на различных планетах, каждая из которых имеет свою тематику и набор задач. По словам Вубе, порядок захвата планет - это "важный стратегический выбор".

Наряду с расширением, в Factorio 2.0 будет внесен целый ряд балансовых изменений и улучшений, которые коснутся всех игроков, а не только тех, кто приобрел Space Age.

Среди этих изменений - улучшенное управление системой поездов, улучшенные чертежи, "улучшенное поведение летающих роботов" и многое другое. Подробнее об этих изменениях мы узнаем из будущих статей в блоге Factorio.

Wube также признают сходство между Space Age и модом Space Exploration, над которым работал технический директор Михал Коваржик (Michal Kovařík).

По словам Коваржика, отличия заключаются в продолжительности (150 часов минимум для Space Exploration и 60 часов минимум для Space Age), а также в уровне сложности, целевой аудитории и более уникальном геймплее.

На данный момент мы не знаем даты выхода Factorio: Space Age, но Wube утверждает, что планирует выпустить расширение, которое будет платным, "примерно через год".

А пока вы можете приобрести Factorio прямо сейчас на ПК и Nintendo Switch.