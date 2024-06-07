Представлен новый геймплей иммерсивного ретро-шутера в нуарном стиле Fallen Aces

Вчера, разработчики Trey Powell, Jason Bond и издатель New Blood Interactive представили новый геймплейный трейлер своего грядущего стильного проекта, под названием Fallen Aces.

В центре сюжета - простой парень, который, используя лишь свои кулаки, берется за расследование серии убийств A.C.E.S. - некогда бдительных стражей города Свитчблейд. На его пути будут встречаться не только опасные враги, но и коварные интриги, способные перевернуть все с ног на голову.

Разработчики выбрали для игры ретро-сеттинг, но выполнили его в ярко выраженном мультяшном стиле, что выгодно отличает Fallen Aces от других продуктов подобного рода.

Напомним, что Fallen Aces выходит исключительно для ПК.