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Fallen Aces 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
6.6 33 оценки

Представлен новый геймплей иммерсивного ретро-шутера в нуарном стиле Fallen Aces

butcher69
Новости

Вчера, разработчики Trey Powell, Jason Bond и издатель New Blood Interactive представили новый геймплейный трейлер своего грядущего стильного проекта, под названием Fallen Aces.

В центре сюжета - простой парень, который, используя лишь свои кулаки, берется за расследование серии убийств A.C.E.S. - некогда бдительных стражей города Свитчблейд. На его пути будут встречаться не только опасные враги, но и коварные интриги, способные перевернуть все с ног на голову.

Разработчики выбрали для игры ретро-сеттинг, но выполнили его в ярко выраженном мультяшном стиле, что выгодно отличает Fallen Aces от других продуктов подобного рода.

Напомним, что Fallen Aces выходит исключительно для ПК.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Serious Ash

После игры в демку, которая и сейчас доступна любому желающему в Стиме - добавил в список желаемого.

2
idntdrnkanmr

попробуем

0
GraF68ru

они уже ее года 4 рожают до сих пор без даты релиза, при этом это будет ранний доступ, но выглядит годно.

0