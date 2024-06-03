Благодаря модам у владельцев Nintendo 3DS появилась возможность сыграть в первый Fallout

В последнее время франшиза Fallout переживает возрождение, особенно после того как в апреле на Amazon вышел сериал Fallout. Наглядным тому свидетельством является заметное увеличение количества активных игроков Fallout 76 в Steam, которое достигло почти 40 тысяч, а количество ежедневных игроков выросло в шесть раз менее чем за два месяца.

Естественно, как новички, так и опытные игроки захотят изучить историю франшизы. Оригинальная игра Fallout, Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, вышедшая почти 27 лет назад, до сих пор доступна для покупки в Steam за $10, и в нее можно играть без особого труда. Однако игра так и не вышла официально на консолях.

Теперь фанаты взяли дело в свои руки, портировав первую игру серии на другие платформы. Моддеру по имени MrHuu удалось перенести оригинальный Fallout на Nintendo 3DS. Пользователь Reddit Loopuze1 поделился тем, как выглядит и играется игра на этой платформе:

«У меня уже много лет есть первый Fallout, но на ПК он всегда работал слишком плохо, и я никогда не заходил далеко, но этот потрясающий порт для 3ds работает отлично (даже если немного неудобно переключаться между левой и правой кнопками с помощью кнопки L). Просто установите ее, скопируйте файлы из вашей оригинальной, легально купленной копии, и все готово. Полагаю, сообщество оценит, насколько это круто!»