Оригинальная Fallout могла быть трёхмерной игрой наподобие Tomb Raider

На ранних этапах разработки Fallout рассматривалась возможность использования полигональной графики и вида от первого лица. Об этом в интервью GamesRadar+ рассказал арт-директор оригинальной игры Леонард Боярский.

«Мы с Тимом Кейном обсуждали возможность использования вида от первого лица и 3D, которое в ту пору только зарождалось. Уже существовала Tomb Raider, но в какой-то момент я на правах дизайнера сказал: «Нет, мне нужен определённый уровень детализации. И с тогдашними технологиями мы бы не смогли этого сделать»», — поделился Боярский.

Арт-директор также отметил, что его задумки полностью реализовались лишь с выходом Fallout 3. В качестве примера он привёл знаменитую сцену, где выходец из Убежища впервые видит солнечный свет после долгих лет жизни под землёй.

«Им это удалось. Но и я горжусь тем, что мы сделали. Мне нравится, что в ранних частях игрокам приходилось больше полагаться на диалоги, чем на визуализацию», — подытожил Боярский.

Интересно, что первоначальная Fallout разрабатывалась всего за 18 месяцев силами команды из 20 человек. Игра была выпущена в 1997 году и положила начало одной из самых культовых RPG-франшиз в истории игровой индустрии. Изометрическая графика, которую в итоге выбрали разработчики, стала визитной карточкой серии на многие годы.