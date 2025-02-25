Разработчик оригинальной Fallout хотел завершить её на радостной ноте

Тим Кейн, один из ведущих творческих умов, который работал над франшизой Fallout с момента выхода первой игры, недавно рассказал о своём первоначальном замысле концовки игры 1997 года.

Внимание! Спойлеры!

В конце первой игры Fallout игрок увидит одну из двух сцен, в зависимости от того, как он прошёл игру. В одной из них он возвращается в Убежище 13 после череды успешных миссий, прежде чем его навсегда изгоняет смотритель Убежища (по понятным причинам). Вторая концовка — «плохая», в которой персонаж игрока становится частью армии мутантов Мастера, его погружают в FEV и превращают в нечто гротескное.

Тим Кейн раскрыл третье предложение, которое гораздо более беззаботное:

Я настаивал на том, чтобы Fallout закончился вечеринкой. Вы возвращаетесь в Убежище 13, получаете Водный чип, избавляетесь от армии мутантов и Хозяина, и все устраивают для вас большую вечеринку. Там есть торт и воздушные шары.

Fallout — это не бодрая, оптимистичная серия с позитивными темами и весёлыми сценами. Это мрачное, болезненное и жалкое представление о мире после апокалипсиса, разрушенном ядерным огнём и искажённом мутациями. Поэтому неудивительно, что предложение Тима Кейна по концовке первой игры было отклонено.

После мрачных событий, описанных в Fallout, может показаться немного странным, что игра заканчивается вечеринкой, но каноничный финал гораздо более удручающий. Независимо от того, что вы делаете, чтобы спасти жителей Убежища 13, вам нельзя оставаться там в качестве жителя, потому что вы подаёте плохой пример молодым обитателям Убежища.

Если вы можете уйти и исследовать опустошённую пустошь, то почему они не могут?

Тим смирился с этим, но всегда интересно знать, что могло бы быть. Спустя годы видение Тима сбылось. Fallout 3 начинается с эпизода празднования дня рождения с — как вы уже догадались — тортом и воздушными шарами.