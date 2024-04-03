Руководству Interplay не понравилась обложка Fallout, потому что у игры "не было лица"

Обложка первой части Fallout

Fallout - культовая серия игр с обилием узнаваемых образов, но один из самых известных элементов изображён на обложке игры - почти в каждой основной игре серии (за исключением Fallout: New Vegas, в которой используется броня рейнджера НКР) на обложке красуется силовая броня. Внушительный вид брони на обложке является визитной карточкой серии, но, оказывается Interplay не хотела допускать такую обложку.

Тим Кейн, создатель первой игры серии Fallout, рассказал на своём YouTube-канале, что отдел маркетинга Interplay не хотел допускать обложку с изображением силовой брони T51, над которой работал Леонид Боярский. Как оказалось, представителю отдела маркетинга не понравилось, что у игры "отсутствует лицо", причём не в переносном смысле, а буквально - представителю не нравилось, что на обложке игры отсутствовало лицо.

Желающий отстоять обложку с Силовой бронёй Тим стал пристально смотреть через плечо сотрудника, пока он наконец-то не обернулся и не увидел обложку самой продаваемой игры Interplay за 1995 год - Descent, на которой не было никаких человеческих лиц. Маркетолог потратил ещё около 10 минут, объясняя важность лица на обложке, но в конце-концов Кейну удалось отстоять право на обложку.

Изначальная обложка Fallout 2, ставшая в итоге загрузочным экраном

Во время работы над Fallout 2 Леонард Боярский создал изображение дикаря в шлеме силовой броне T51, отсылая на обложку первой игры, ссылаясь на вступление игры в дикарской деревне и имея видимое человеческое лицо, чего так сильно требовало руководство во в. Когда Кейн прибыл на совещание отдела маркетинга, он узнал, что отдел маркетинга уже утвердил другую обложку игры с изображением силовой бронёй Анклава. Новый представитель отдела маркетинга, как оказалось, ничего не слышал про правило "лица на обложке". Господин Кейн оказался очень оскорблён фактом, что всё решилось без его участия, и это оказалось одним из факторов его ухода их команды.

Итоговая обложка Fallout 2, которая сильно не понравилась Тиму Кейну

С тех пор на обложке каждой части Fallout находится изображение силовой брони. Так, например, первое, что увидела публика относительно Fallout 3 это силовая броня T-45 в 2004 году.