Создатель Disco Elysium выразил своё восхищение первым Fallout

Создатель Disco Elysium Роберт Курвиц принял участие в стриме, посвященном книге Мэриджем Дид "Все, ради чего стоит играть: Как видеоигры изменили мир". Во время трансляции Курвиц сыграл в оригинальный Fallout и поделился своим мнением об игре, а также о современных постапокалиптических произведениях.

Курвиц, известный своей любовью к классическим RPG, назвал Fallout "идеальной капсулой настроения, почти библейской по своей аннигиляции". Он отметил, что Fallout показывает человечество, стоящее на коленях, и что по сравнению с ним другие постапокалиптические миры кажутся "парком развлечений".

Особенно Курвицу нравится внимание к деталям в Fallout, например, то, как игра рассказывает историю через труп в костюме Vault, найденный в обучающей пещере. Этот момент демонстрирует, что игрок не первый, кто отправился в Пустоши на поиски чипа для воды.

На вопрос о том, какой Fallout был бы любимым у Карла Маркса, Курвиц ответил, что это, безусловно, Fallout 2. Он объяснил это тем, что вторая часть игры посвящена торговле, социальной экономике и влиянию поселений друг на друга. При этом Курвиц выразил уверенность, что Маркс не стал бы играть ни в один из Fallout от Bethesda.

Курвиц также отметил, что Fallout - это не только глубокие мысли и политика, но и "замечательные жестокие звуки", например, писклявая смерть крысы.

В разговоре с Мэриджем Дид Курвиц затронул и тему Disco Elysium. Он сказал, что ценность любого произведения искусства заключается не в самой вещи, а в людях, которых оно собирает вместе.

Искусство - это как костер. Но вокруг костра должны быть люди, которые говорят о нем, и тогда оно что-то делает.

Напомним, что Роберт Курвиц и еще два члена диаспоры ZA/UM, Хелен Хиндпере и Александр Ростов, создали студию под названием Red Info. Последний раз сообщалось, что они участвуют в юридической битве со студией ZA/UM за права на Disco Elysium и представили авторские права на нечто под названием "Коринфяне".