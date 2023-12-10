Создатель серии Fallout рассказал, какие пять игр оказали на него наибольшее влияние

Тим Кейн, ветеран-разработчик Obsidian Entertainment и отец серии Fallout, рассказал, какие пять игр оказали на него наибольшее влияние за всю его карьеру — его любимые игры на все времена. Конечно, среди них нет ни одной современной.

Кейн проиллюстрировал эту тему в видеоролике, опубликованном на его личном канале YouTube, где он часто рассказывает о своей работе в качестве разработчика и связанных с ней проблемах. Стоит отметить, что Кейн рассказал не о пяти лучших играх всех времен, а, что более интересно, о тех, которые оказали на него наибольшее влияние.

Star Raiders, симулятор космических боев от Дага Нойбауэра 1980 года, вышедший на Atari 400/800. По словам Кейна, он также сделал его клон в Unity, сравнив его конечный размер с размером оригинальной игры: более 500 МБ против 8 КБ соответственно.

Ultima III: Exodus (1983) - ролевая игра Ричарда Гэрриота, изданная непосредственно его компанией Origin Systems, одна из первых в жанре, в которой появились анимированные персонажи. Именно с этой игры началась любовь Кейна к электронным ролевым играм.

Star Control II: The Ur-Quan Masters (1992), разработанная компанией Toys for Bob, - это игра про исследование космоса с боями на космических кораблях и очень зрелым для своего времени сценарием. Она оказала огромное влияние на мир ролевых игр, но часто забывается. Кейн также использовал ее в качестве модели для Fallout.

Star Wars: X-Wing (1993) - полностью трехмерный симулятор космических боев с участием самых легендарных кораблей "Звездных войн". Разработанный Totally Games, он до сих пор считается одной из игр, в которой лучше всего использована лицензия Джорджа Лукаса.

EverQuest (1999) от Verant Interactive и 989 Studios - одна из первых коммерчески успешных MMORPG, насчитывающая 500 000 активных подписчиков в 2003 году. В первую версию игры играют и по сей день.