Работа над дополнением про Сан-Диего для Fallout: Sonora "почти закончена" ©

Nevada Band, авторы глобальной модификации Fallout: Sonora поделились в своей группе ВКонтакте новостью о патче 1.1. Данный патч будет включать различные улучшения, такие как обновлённая графика и музыка (в том числе новая музыкальная тема путешествия по карте мира) за авторством Александра "Nobody's Nail Machine" Трофимова. Как сообщают авторы, работа над патчем движется к завершению, а его "полировка" займёт несколько недель.Nevada Band, авторы глобальной модификации Fallout: Sonora поделились в своей группе ВКонтакте новостью о патче 1.1. Данный патч будет включать различные улучшения, такие как обновлённая графика и музыка (в том числе новая музыкальная тема путешествия по карте мира) за авторством Александра "Nobody's Nail Machine" Трофимова. Как сообщают авторы, работа над патчем движется к завершению, а его "полировка" займёт несколько недель.

Помимо вышеназванных изменений патч 1.1. включит в себя сюжетное дополнение, посвящённое постапокалиптическому Сан-Диего, известному в мире Fallout как Сияние Дня (Dayglow). На момент событий Fallout: New Vegas Сияние Дня представляет собой территорию, подконтрольную Новой Калифорнийской Республики, этнический состав которого преимущественно состоит из гулей. Данный город изображён на 100-долларовой купюре НКР.

Что примечательно, территория Сан-Диего уже присутствует на карте мира игры, но посетить её на данный момент нельзя - игрок просто окажется в одном из заготовленных шаблонов городских руин.

Fallout: Sonora - это глобальный мод для Fallout 2, размером с полноценную игру, вышедший в 2020, являющийся также продолжением другого проекта студии Fallout: Nevada (2015). Действие игры происходит в 2167 году (спустя 6 лет после начала оригинального Fallout) на территории великой пустыни Сонора, простирающейся через США и Мексику. Игрок управляет простым крестьянином, который хочет найти свою семью, похищенную работорговцами. Игра получила положительные отзывы фанатов за соблюдение атмосферы и канонов классических игр серии Fallout.