В 3D-ремейке Fallout 2 все персонажи получат внешность и озвучку благодаря нейросетям. Избранный в том числе ©

Оригинальный Fallout 2 представляет из себя комплексную RPG с десятками интересных персонажей и большим количеством проработанного текста. К сожалению, из-за ограниченного бюджета и времени полную озвучку получили всего 13 ключевых персонажей, а разные NPC (даже ключевые, например, Старейшая и Хакунин) могли использовать одинаковые спрайты. В последующих играх серии из-за увеличенных бюджетов озвучка появилась у всех персонажей, а в Fallout 4 озвучили даже протагониста.

Пост о внешности NPC, сгенерированных нейросетью.

Энтузиаст Йонас "ConstructVOD" Осменда, активно работающий над 3D-ремейком Fallout 2, превращающем игру в подобие The Elder Scrolls II: Daggerfall и Doom, решил, что видеть перед собой молчаливую горстку пикселей (а именно так спрайты героев выглядят вблизи) будет не очень приятно, поэтому он озвучил оставшихся персонажей нейросетью Eleven Labs. Свой выбор Осменда оправдывает тем, что данная программа умеет достаточно точно имитировать человеческую речь и эмоции. Заговорили не только персонажи с полноценными диалоговыми окнами, но и такие, которые лишь произносят всплывающие реплики (например, Фергюс из Арройо).

На этом Йонас не остановился и добавил в игру анимированные портреты (т.н "говорящие головы") для остальных персонажей. Некоторые он использует из модификации Restoration Project - Talking Heads Addon, разработанной для Fallout 2, а другие будут сгенерированы с помощью нейросетей.

Но, что самое интересное, Йонас думает о возможности введения в игру озвучку для Избранного, протагониста оригинальной игры, чем приблизит игру к Fallout 4. Причём рассматривается как минимум 3 голоса (для Нарга, Мингана и Читсы, готовых персонажей).

В данный момент 3D-ремейк Fallout 2 находится в активной разработке, однако его можно опробовать уже сейчас. На данный момент доступно всего две локации - Арройо и Кламат.