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Fallout 3 28.10.2008
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 10 927 оценок

Fallout 3, как и Fallout: New Vegas, получила загадочное обновление в базе данных Steam

AceTheKing
Новости

Несколько недель назад стало известно о том, что Fallout: New Vegas получила загадочное обновление в базе данных Steam - разработчики добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными, а возрастное агентство PEGI выдало обновленный возрастной рейтинг игре.

Теперь тоже самое произошло с Fallout 3: 5 дней назад разработчики добавили новую бета-ветку для игры в Steam. Сомнительно, что сразу два проекта, которые в своё время так и не были портированы на современные консоли, по чистой случайности получают такие обновления и новый возрастной рейтинг. Вероятно, что уже в скором времени компания Microsoft может порадовать нас анонсом переизданий данных игр - возможно, что это произойдет уже в ходе летней презентации Microsoft, которая, скорее всего, состоится как обычно в июне.

Ранее бывший сотрудник IGN заявлял о том, что ремастер Fallout 3 действительно находится в разработке.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Oscilograf

интересно, что в их понимании "ремастер"? Прикрутить к игре 4к текстур пак с нексус мода? или реально что-то дельное добавят...

13
1Serpal

На Quake и Quake 2 посмотри. Просто добавили текстурки с Нексуса?

0
Михаил Майоров 1Serpal

Как были квадратные модели персонажей окружения, так и остались

-1
Oscilograf 1Serpal

Посмотрел. GL Quake 25 лет назад не хуже выглядел то :)

1
DenisVTR

А когда там сериал выходит, вот в этом промежутке и ждите обновление.

1
Tommy.

надеюсь в этот раз для Ф3 прикрутят ачивы

1
Vantor

Да прикрутят текстурки прогнаные через нейросеть и на этом все.

0
darckgodx

Скорее всего ,ремастер будет просто пшик... Лучше в Fallout A Soul of Fallen Worlds поиграть

0
fforimen

ой да не надейтесь на что-то дельное, это беседка

-1