Fallout 3, как и Fallout: New Vegas, получила загадочное обновление в базе данных Steam

Несколько недель назад стало известно о том, что Fallout: New Vegas получила загадочное обновление в базе данных Steam - разработчики добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными, а возрастное агентство PEGI выдало обновленный возрастной рейтинг игре.

Теперь тоже самое произошло с Fallout 3: 5 дней назад разработчики добавили новую бета-ветку для игры в Steam. Сомнительно, что сразу два проекта, которые в своё время так и не были портированы на современные консоли, по чистой случайности получают такие обновления и новый возрастной рейтинг. Вероятно, что уже в скором времени компания Microsoft может порадовать нас анонсом переизданий данных игр - возможно, что это произойдет уже в ходе летней презентации Microsoft, которая, скорее всего, состоится как обычно в июне.

Ранее бывший сотрудник IGN заявлял о том, что ремастер Fallout 3 действительно находится в разработке.