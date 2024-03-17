Fallout 3, как и Fallout: New Vegas, получила загадочное обновление в базе данных Steam

Несколько недель назад стало известно о том, что Fallout: New Vegas получила загадочное обновление в базе данных Steam - разработчики добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными, а возрастное агентство PEGI выдало обновленный возрастной рейтинг игре.
Теперь тоже самое произошло с Fallout 3: 5 дней назад разработчики добавили новую бета-ветку для игры в Steam. Сомнительно, что сразу два проекта, которые в своё время так и не были портированы на современные консоли, по чистой случайности получают такие обновления и новый возрастной рейтинг. Вероятно, что уже в скором времени компания Microsoft может порадовать нас анонсом переизданий данных игр - возможно, что это произойдет уже в ходе летней презентации Microsoft, которая, скорее всего, состоится как обычно в июне.
Ранее бывший сотрудник IGN заявлял о том, что ремастер Fallout 3 действительно находится в разработке.
интересно, что в их понимании "ремастер"? Прикрутить к игре 4к текстур пак с нексус мода? или реально что-то дельное добавят...
На Quake и Quake 2 посмотри. Просто добавили текстурки с Нексуса?
Как были квадратные модели персонажей окружения, так и остались
Посмотрел. GL Quake 25 лет назад не хуже выглядел то :)
А когда там сериал выходит, вот в этом промежутке и ждите обновление.
надеюсь в этот раз для Ф3 прикрутят ачивы
Да прикрутят текстурки прогнаные через нейросеть и на этом все.
Скорее всего ,ремастер будет просто пшик... Лучше в Fallout A Soul of Fallen Worlds поиграть
ой да не надейтесь на что-то дельное, это беседка