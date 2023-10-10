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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
9.3 6 711 оценок

Слух: Ремастеры Fallout 3 и Oblivion станут эксклюзивами Xbox Series X|S и ПК

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butcher69
Новости

Ремастеры еще не анонсированы Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion станут Xbox-эксклюзивами (и само собой ПК), утверждается в слухах, появившихся в сети.

Выступая в последнем выпуске подкаста XNC, Coalteastwood прокомментировал информацию о двух неанонсированных ремастерах, заявив, что получил сведения из неназванного источника, подтверждающие, что они станут Xbox-эксклюзивами, что может подтвердить идею о том, что после приобретения Bethesda обе франшизы станут эксклюзивами Microsoft. Тем не менее, пока нет официального подтверждения, мы должны воспринимать эту информацию с большой долей недоверия до тех пор, пока ремастеры не будут официально анонсированы.

Хотя ремастеры Fallout 3 и Oblivion еще не были официально анонсированы, их существование было подтверждено в прошлом месяце утечкой судебных документов с графиком релизов на период до 2024 финансового года. Согласно этому устаревшему графику, ремастер Oblivion должен был выйти в 2022 финансовом году, так что есть вероятность, что работа над ним уже находится на продвинутой стадии, и он может быть представлен раньше, чем ремастер Fallout 3.

Оригинальные версии Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступны на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Уильям Аркетт

Эх, вот если бы ремейк...

10
MrJuravlesTi

и Morrowind бы)

1
kotasha

Я так понимаю поколения ремастеров нас ждёт очень долгое.

6
Shеpard

После сралфилда даже как-то побоку каким эксклюзивом они там станут.

4
Кроллег

Спасибо, мы уже увидели на что способен Creation Engine и Беседка в частности в современном мире.

3
LogicDisciple

Да перерисуйте вы второй фоллаут, блин! БГ3 зашел, вполне можно было хайпануть на олдфагах...

3
Vantor

Я так понимаю будут использоваться или спизж...ные моды или нейросетью подтянут и будут говорить что ремастер.

2
GullibleCelia

Я бы посмотрела на ремастер Фаллаута)

2
Dark1994

В обле квесты на голову выше чем в скайриме, особенно гильдия убийц

2
Безумная Макс

и гильдия воров .

0
PlatinumJack
Оригинальные версии Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступны на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.

не может этого быть ..

1
SoRaS3

Норм. Жду.

0
Dick_Thunder

Год назад обмазал фаллаут 3 модами и перепрошел. Игра хорошо сохранилась

0
warp 37

Предзаказ по полной цене однозначно. Правда, опять без русской локализации...

0
Osmium Fan

О, да... Вонючий 3 Фолыч. Почему не нормальный Нью Вегас?

0