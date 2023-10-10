Слух: Ремастеры Fallout 3 и Oblivion станут эксклюзивами Xbox Series X|S и ПК ©

Ремастеры еще не анонсированы Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion станут Xbox-эксклюзивами (и само собой ПК), утверждается в слухах, появившихся в сети.

Выступая в последнем выпуске подкаста XNC, Coalteastwood прокомментировал информацию о двух неанонсированных ремастерах, заявив, что получил сведения из неназванного источника, подтверждающие, что они станут Xbox-эксклюзивами, что может подтвердить идею о том, что после приобретения Bethesda обе франшизы станут эксклюзивами Microsoft. Тем не менее, пока нет официального подтверждения, мы должны воспринимать эту информацию с большой долей недоверия до тех пор, пока ремастеры не будут официально анонсированы.

Хотя ремастеры Fallout 3 и Oblivion еще не были официально анонсированы, их существование было подтверждено в прошлом месяце утечкой судебных документов с графиком релизов на период до 2024 финансового года. Согласно этому устаревшему графику, ремастер Oblivion должен был выйти в 2022 финансовом году, так что есть вероятность, что работа над ним уже находится на продвинутой стадии, и он может быть представлен раньше, чем ремастер Fallout 3.

Оригинальные версии Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступны на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.