Слух: Ремастеры Fallout 3 и Oblivion станут эксклюзивами Xbox Series X|S и ПК

Ремастеры еще не анонсированы Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion станут Xbox-эксклюзивами (и само собой ПК), утверждается в слухах, появившихся в сети.
Выступая в последнем выпуске подкаста XNC, Coalteastwood прокомментировал информацию о двух неанонсированных ремастерах, заявив, что получил сведения из неназванного источника, подтверждающие, что они станут Xbox-эксклюзивами, что может подтвердить идею о том, что после приобретения Bethesda обе франшизы станут эксклюзивами Microsoft. Тем не менее, пока нет официального подтверждения, мы должны воспринимать эту информацию с большой долей недоверия до тех пор, пока ремастеры не будут официально анонсированы.
Хотя ремастеры Fallout 3 и Oblivion еще не были официально анонсированы, их существование было подтверждено в прошлом месяце утечкой судебных документов с графиком релизов на период до 2024 финансового года. Согласно этому устаревшему графику, ремастер Oblivion должен был выйти в 2022 финансовом году, так что есть вероятность, что работа над ним уже находится на продвинутой стадии, и он может быть представлен раньше, чем ремастер Fallout 3.
Оригинальные версии Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion уже доступны на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.
Эх, вот если бы ремейк...
и Morrowind бы)
Я так понимаю поколения ремастеров нас ждёт очень долгое.
После сралфилда даже как-то побоку каким эксклюзивом они там станут.
Спасибо, мы уже увидели на что способен Creation Engine и Беседка в частности в современном мире.
Да перерисуйте вы второй фоллаут, блин! БГ3 зашел, вполне можно было хайпануть на олдфагах...
Я так понимаю будут использоваться или спизж...ные моды или нейросетью подтянут и будут говорить что ремастер.
Я бы посмотрела на ремастер Фаллаута)
В обле квесты на голову выше чем в скайриме, особенно гильдия убийц
и гильдия воров .
не может этого быть ..
Норм. Жду.
Год назад обмазал фаллаут 3 модами и перепрошел. Игра хорошо сохранилась
Предзаказ по полной цене однозначно. Правда, опять без русской локализации...
О, да... Вонючий 3 Фолыч. Почему не нормальный Нью Вегас?