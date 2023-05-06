Авторы глобального мода Fallout London предлагают опробовать пулемет времен Первой мировой войны ©

Поскольку Bethesda заканчивает работу над Starfield, релиз которой намечен на сентябрь 2023 года, а The Elder Scrolls 6 все еще ждет своего часа, можно с уверенностью сказать, что мы не увидим Fallout 5 еще... восемь лет? 10 лет? Может быть, больше?

Именно это делает Fallout: London такой захватывающей перспективой для фанатов Fallout. Мод для Fallout 4 перенесет игроков из США через Атлантический океан в старую добрую Англию.

Fallout: London должен выйти в этом году, но вам не придется ждать, чтобы попробовать некоторые новшества. Моддеры выпустили несколько видов оружия из Fallout: London в виде независимых модов, с которыми можно играть в Fallout 4, и последний и самый интересный из них - массивный пулемет Льюиса. Моддер и аниматор Neeher создал видеоролик об этом оружии, который вы можете посмотреть ниже.

В ролике Neeher, одетый в фирменный смокинг, полностью озвученный, дает приятное представление об огромном оружии, которое можно использовать как в силовой броне, так и без нее.

Мод на оружие Льюиса вы можете найти на Nexus Mods. Для получения пулемета проще всего воспользоваться консолью, выполнив команду player.additem XX000F99.