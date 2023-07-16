Для Fallout 4 вышел потрясающий игровой мод, который улучшает ИИ ©

Моддер Thumblesteen выпустил удивительный игровой мод для Fallout 4, который пытается улучшить ИИ всех NPC и врагов. Мод real.AI убирает «шоры» с NPC (подробнее об этом ниже). Кроме того, он заменяет жесткие ограничения мягкими ограничениями и добавляет элементы непредсказуемости.

Как отметил моддер, Bethesda предоставила NPC серию невидимых барьеров, которые блокировали их чувства, а это означало, что они, по сути, существовали в своего рода пузыре. Этот мод удаляет этот пузырь, позволяя NPC взаимодействовать с окружающим миром и фактически взаимодействовать со своей средой. В результате снайперы действительно будут стрелять из укрытия. Фланговые NPC на самом деле будут окружать вас. Мало того, обитатели игры будут вести себя гораздо больше как живые существа.

Этот мод также дает неигровым персонажам больше свободы выбора, который они могут сделать. NPC и враги могут кружить вокруг больших объектов, прятаться, устраивать засады и пытаться обмануть игрока. Они также могут стрелять вслепую и поражать цели, основываясь на информации, которой они располагают в любой момент времени.

Наконец, скрытность и обнаружение будут значительно более органичными. Игроки теперь могут прятаться посреди боя, и враги будут их искать.

Вы можете скачать этот игровой мод Fallout 4 здесь. Ниже вы также можете найти видео с демонстрацией геймплея.