Ducky выпускает клавиатуру Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 RGB, для любителей постапокалиптической RPG

Клавиатура Ducky x Fallout Vault-Tec One 3 Limited Edition - это уникальный и визуально привлекательный продукт, разработанный для поклонников серии Fallout. Ее цветовая гамма, захватывающее сочетание синего и желтого цветов, делает ее привлекательным выбором и для более широкой аудитории.
Клавиатура, разработанная совместно с Bethesda, передает захватывающую атмосферу вселенной Fallout. Дизайн Fallout включает логотип Vault-Tec и Vault Boy на пробеле, сохраняя культовую синюю и желтую цветовую палитру.
Основанная на Ducky One III, эта механическая клавиатура включает в себя цифровую клавиатуру и наследует функции своей предшественницы.
Доступны пять вариантов переключателей Cherry MX - коричневый, красный, синий, Silent Red и Speed Silver. Переключатели с возможностью горячей замены позволяют пользователям при необходимости переключаться на другой тип.
Клавиатура поставляется со сменными колпачками для клавиш со значками Vault Boy и фракций из серии Fallout, что позволяет пользователям дополнительно настраивать свою клавиатуру.
В комплект поставки входит коврик для мыши XXL с дизайном Vault-Tec, который дополняет общую тематику Fallout.
Клавиатура использует макет ANSI-US, ориентированный на широкую базу пользователей.
Внутри включает в себя резиновую начинку с дополнительным слоем пены EVA для эффективного демпфирования клавиш.
Поддерживает переворачивание N клавиш и защиту от появления ореолов, обеспечивая точность во время интенсивных игровых сессий. Каждая клавиша имеет индивидуальную подсветку RGB.
Клавиатура подключается с помощью съемного кабеля USB-C, что обеспечивает удобство и гибкость.
Цена клавиатуры составляет 180 евро за варианты с переключателями MX Brown, MX Red или MX Blue.
Версии с переключателями MX Silent Red или MX Speed Silver доступны по несколько более высокой цене - 185 евро.
Клавиатура Ducky x Fallout Vault-Tec, выпущенная ограниченным тиражом, является не только игровым аксессуаром, но и предметом коллекционирования и идеально приурочена к серии Fallout. Внимание к деталям и совместный дизайн делают его привлекательным выбором как для энтузиастов Fallout, так и для обычных пользователей, ищущих уникальную и высокопроизводительную механическую клавиатуру.
А клёво. Яб купил. Но вряд ли в России оно будет и за адекватную цену.
180 евро и так то не шибко адекватно
да и клавиатура не ЛОРная :) не облезлая
Это кончено чисто вкусовщина,но вот на мембранных мне гораздо комфортнее играть чем на механике....
Можно специальные подушечки под каждую клавишу одеть, почти как мембранка по ощущениям будет
Ценник конечно загнули
Обшарпанный вариант смотрелся бы куда лучше. К ней бы ещё моник фолычевский было бы Огонь.