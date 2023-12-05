Ducky выпускает клавиатуру Fallout Vault-Tec Limited Edition One 3 RGB, для любителей постапокалиптической RPG

Клавиатура Ducky x Fallout Vault-Tec One 3 Limited Edition - это уникальный и визуально привлекательный продукт, разработанный для поклонников серии Fallout. Ее цветовая гамма, захватывающее сочетание синего и желтого цветов, делает ее привлекательным выбором и для более широкой аудитории.

Клавиатура, разработанная совместно с Bethesda, передает захватывающую атмосферу вселенной Fallout. Дизайн Fallout включает логотип Vault-Tec и Vault Boy на пробеле, сохраняя культовую синюю и желтую цветовую палитру.

Основанная на Ducky One III, эта механическая клавиатура включает в себя цифровую клавиатуру и наследует функции своей предшественницы.

Доступны пять вариантов переключателей Cherry MX - коричневый, красный, синий, Silent Red и Speed Silver. Переключатели с возможностью горячей замены позволяют пользователям при необходимости переключаться на другой тип.

Клавиатура поставляется со сменными колпачками для клавиш со значками Vault Boy и фракций из серии Fallout, что позволяет пользователям дополнительно настраивать свою клавиатуру.

В комплект поставки входит коврик для мыши XXL с дизайном Vault-Tec, который дополняет общую тематику Fallout.

Клавиатура использует макет ANSI-US, ориентированный на широкую базу пользователей.

Внутри включает в себя резиновую начинку с дополнительным слоем пены EVA для эффективного демпфирования клавиш.

Поддерживает переворачивание N клавиш и защиту от появления ореолов, обеспечивая точность во время интенсивных игровых сессий. Каждая клавиша имеет индивидуальную подсветку RGB.

Клавиатура подключается с помощью съемного кабеля USB-C, что обеспечивает удобство и гибкость.

Цена клавиатуры составляет 180 евро за варианты с переключателями MX Brown, MX Red или MX Blue.

Версии с переключателями MX Silent Red или MX Speed Silver доступны по несколько более высокой цене - 185 евро.

Клавиатура Ducky x Fallout Vault-Tec, выпущенная ограниченным тиражом, является не только игровым аксессуаром, но и предметом коллекционирования и идеально приурочена к серии Fallout. Внимание к деталям и совместный дизайн делают его привлекательным выбором как для энтузиастов Fallout, так и для обычных пользователей, ищущих уникальную и высокопроизводительную механическую клавиатуру.