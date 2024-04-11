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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 220 оценок

Fallout 4 и Fallout 76 добавлены в GeForce NOW

monk70
Новости

Нынешний четверг GeForce NOW посвящен добавлению Fallout 4 и Fallout 76, приуроченному к выпуску адаптации телесериала (сейчас доступного для потоковой передачи на Prime Video).

Игроки Fallout 4, желающие играть через облачную платформу NVIDIA, также смогут насладиться контентом Creation Club. Однако это не относится к предстоящему моду полной конверсии Fallout London, которого не будет в Creation Club и, следовательно, он не будет доступен через облако.

Что касается Fallout 76, ролевая онлайн-игра на выживание была недавно обновлена бесплатным обновлением Atlantic City – America's Playground.

Игроки Fallout 76 и Fallout Shelter также могут бесплатно получить комбинезон Убежища 33 до 7 мая.

Вот полный список игр, добавленных на этой неделе в NVIDIA GeForce NOW:

  • GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (новый релиз в Steam, 9 апреля)
  • Inkbound 1.0 (новый релиз в Steam, 9 апреля)
  • Broken Roads (новый релизв Steam, 10 апреля)
  • Infection Free Zone (новый релиз в Steam, 11 апреля)
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (новый релиз на Xbox и доступна в Game Pass для ПК с 11 апреля)
  • Backpack Battles (Steam)
  • Fallout 4 (Steam)
  • Fallout 76 (Steam и Xbox, доступно в рамках PC Game Pass)
  • Ghostrunner (Epic Games Store, бесплатно с 11 по 18 апреля)
  • Terra Invicta (Xbox, доступно в рамках Game Pass для ПК)
-2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
bohdan2015

Какая часть Fallout самая интересная в плане сюжета, заданий, оружия, боссов?

1
Unicorling

Щас каждый фанат начнёт хвалить ту часть, которая ему понравилась. Начну с самого непопулярного мнения, Фаллаут 4

3
Lvinomord Unicorling

Согласен. Мне 4 тоже больше всего зашла. Единственный минус для меня, что в такой довольно большой песочнице,по сути очень мало игрушек.

0
z8TiREX8z Unicorling

А ты в первую и вторую хоть играл?

0
Artery Kaulitz

Честно, любая часть Fallout интересная, со своими фишками и уникальной атмосферой. Единственное, с чего не советую начинать, так это с Fallout 76 и Fallout Tactics/Brotherhood of Steel

0
Unicorling z8TiREX8z

Я играл когда она считалась новинкой

0
kotasha

Fallout 76 конечно ещё тот проходняк.

1
z8TiREX8z

не скажи, он стал намного лучше с дня релиза

1