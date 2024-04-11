Fallout 4 и Fallout 76 добавлены в GeForce NOW

Нынешний четверг GeForce NOW посвящен добавлению Fallout 4 и Fallout 76, приуроченному к выпуску адаптации телесериала (сейчас доступного для потоковой передачи на Prime Video).
Игроки Fallout 4, желающие играть через облачную платформу NVIDIA, также смогут насладиться контентом Creation Club. Однако это не относится к предстоящему моду полной конверсии Fallout London, которого не будет в Creation Club и, следовательно, он не будет доступен через облако.
Что касается Fallout 76, ролевая онлайн-игра на выживание была недавно обновлена бесплатным обновлением Atlantic City – America's Playground.
Игроки Fallout 76 и Fallout Shelter также могут бесплатно получить комбинезон Убежища 33 до 7 мая.
Вот полный список игр, добавленных на этой неделе в NVIDIA GeForce NOW:
- GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (новый релиз в Steam, 9 апреля)
- Inkbound 1.0 (новый релиз в Steam, 9 апреля)
- Broken Roads (новый релизв Steam, 10 апреля)
- Infection Free Zone (новый релиз в Steam, 11 апреля)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (новый релиз на Xbox и доступна в Game Pass для ПК с 11 апреля)
- Backpack Battles (Steam)
- Fallout 4 (Steam)
- Fallout 76 (Steam и Xbox, доступно в рамках PC Game Pass)
- Ghostrunner (Epic Games Store, бесплатно с 11 по 18 апреля)
- Terra Invicta (Xbox, доступно в рамках Game Pass для ПК)
Какая часть Fallout самая интересная в плане сюжета, заданий, оружия, боссов?
Щас каждый фанат начнёт хвалить ту часть, которая ему понравилась. Начну с самого непопулярного мнения, Фаллаут 4
Согласен. Мне 4 тоже больше всего зашла. Единственный минус для меня, что в такой довольно большой песочнице,по сути очень мало игрушек.
А ты в первую и вторую хоть играл?
Честно, любая часть Fallout интересная, со своими фишками и уникальной атмосферой. Единственное, с чего не советую начинать, так это с Fallout 76 и Fallout Tactics/Brotherhood of Steel
Я играл когда она считалась новинкой
Fallout 76 конечно ещё тот проходняк.
не скажи, он стал намного лучше с дня релиза