Fallout 4 и Fallout 76 добавлены в GeForce NOW

Нынешний четверг GeForce NOW посвящен добавлению Fallout 4 и Fallout 76, приуроченному к выпуску адаптации телесериала (сейчас доступного для потоковой передачи на Prime Video).

Игроки Fallout 4, желающие играть через облачную платформу NVIDIA, также смогут насладиться контентом Creation Club. Однако это не относится к предстоящему моду полной конверсии Fallout London, которого не будет в Creation Club и, следовательно, он не будет доступен через облако.

Что касается Fallout 76, ролевая онлайн-игра на выживание была недавно обновлена бесплатным обновлением Atlantic City – America's Playground.

Игроки Fallout 76 и Fallout Shelter также могут бесплатно получить комбинезон Убежища 33 до 7 мая.

Вот полный список игр, добавленных на этой неделе в NVIDIA GeForce NOW: