Fallout London станет "вишенкой на торте" для Fallout 4, учась на ошибках и недостатках базовой игры

Fallout: London исправит и переделает некоторые аспекты базовой Fallout 4, которые критиковали игроки, чтобы мод стал "вишенкой на торте" для игры.



Fallout: London - это масштабный моддинг-проект, который позволит вам покинуть Содружество и исследовать руины английской столицы. Работа над ним ведется уже несколько лет, и команда, стоящая за ним, не раз рассказывала об интересных фракциях и локациях, которые в нем будут представлены.

В недавнем интервью несколько членов команды, стоящей за модом, - руководитель проекта Дин "Prilladog" Картер и ведущий 2D-художник Эмили "Saffron-rice" Кемп - рассказали о том, как мод стремится извлечь уроки из некоторых менее популярных аспектов Fallout 4 и предложить их улучшение. Добавляя некоторые функции, которые люди хотели получить, но не получили в этой игре, Картер называет мод "своего рода вишенкой на торте для Fallout 4, в отличие от того, чтобы просто вырвать все с корнем, а затем сделать то, что мы хотели".

Среди основных изменений - отказ от озвучки главного героя в пользу беззвучного и включение большего количества проверок навыков в разговорах, что, несомненно, придется по душе поклонникам New Vegas и более ранних игр серии. Вы также можете ожидать ряд более тонких, но очень полезных изменений, таких как добавление анимации от моддера Neeher, которая позволит вашему персонажу подниматься по лестницам и плавать более реалистично.

Картер также рассказал, что команда решила "немного больше рисковать и делать то, что людям может показаться не очень интересным, но кому-то может понравиться", когда дело доходит до дизайна квестов, используя свободу, предлагаемую отсутствием необходимости беспокоиться об ограничениях, таких как умиротворение акционеров. Хотя пара держит язык за зубами в вопросе о том, как это отразится на Fallout: London, они все же рассказали, что включает в себя пара их любимых миссий.

Например, Кемп рассказал о квесте, в котором вам предстоит решить головоломку, чтобы открыть бункер, содержащий подсказки о персонаже "человек-дерево", который, похоже, вдохновлен, по крайней мере частично, Гарольдом из Fallout.



Тем временем Картер упоминает о небольшом забавном квесте, который он разработал, используя механику перемещения объектов в Creation Engine, отдавая дань уважения безымянному квесту Fallout New Vegas "Последний шанс для Эстебана". К счастью, на этот раз, похоже, вы будете таскать/перемещать бочки, а не останки погибшего рейнджера НКР.