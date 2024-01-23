Фанатский ремейк Fallout 3: The Pitt на движке Fallout 4 должен выйти в 2024 году

Питт в ремейке от The Capital Wasteland Team

The Capital Wasteland Team, коллектив фанатов, известный по работе над фанатским ремейком Fallout 3 на игровом движке Creation Engine от Fallout 4, поделился своими планами на 2024 год, и они оказались действительно грандиозными.

Команда в текущий момент работает над переносом дополнения The Pitt из Fallout 3 как самостоятельную глобальную модификацию для Fallout 4, подобно тому, что было с ремейком Point Lookout для Fallout 4. Основной сюжет модификации и окружение не претерпят изменений (да, вам снова придётся искать 100 стальных чушек), но стоит ожидать того, что некоторые реплики могут быть изменены в виду того, что по задумке авторов Одинокий Путник, протагонист Fallout 3, ни разу не бывал в Питте, и, соответственно, весь конфликт будет решать Выживший, главный герой Fallout 4. Авторы также обещают некоторые пасхальные яйца, которых не было в оригинальной игре.

Питт в Fallout 3: The Pitt

Авторы обещают показать трейлер модификации уже 3 февраля этого года, а полный релиз ожидается до конца года без конкретной даты выпуска. В данный момент команда столкнулась с проблемой кастомных LOD-объектов, которые они могут реализовать, но слишком заняты другими вещами.

The Capital Wasteland Team отметилась тем, что регулярно выпускают моды с контентом будущего ремейка. Самым большим релизом команды является полный перенос Fallout 3: Point Lookout на движок Fallout 4, который вы можете скачать с нашего сайта.

Сюжет The Pitt рассказывает историю Питтсбурга, мёртвого города, которым правят рейдеры-рабовладельцы. Помимо Fallout 3 город также появляется в Fallout 76, однако там игрокам приходится изучать район, не фигурировавший в Fallout 3.