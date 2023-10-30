Обновление Fallout 4 для нового поколения консолей и ПК может выйти весной следующего года

Компания Bethesda Softworks ровно год назад, в октябре 2022 года, анонсировала бесплатное обновление следующего поколения для Fallout 4. Апдейт должен был подарить игрокам на PS5, Xbox Series и ПК версию культовой RPG с улучшенной графикой, многочисленные исправления ошибок и бонусный контент с Creation Club. С момента этого объявления прошло уже больше 12 месяцев и от разработчиков не поступало никакой информации, кроме странного комментария от Пита Хайнса. Несмотря на это, студия все же работает над обновлением и, возможно, оно выйдет весной 2024 года.

Многие игроки еще на момент анонса предположили, что обновление Fallout 4 выйдет осенью 2023 года. Это было бы идеальное окно для выпуска патча, ведь именно в октябре этого года серия празднует свое 25-летие. Bethesda уже отпраздновала юбилей и поздравила игроков с этим событием, однако вновь промолчала про переиздание Fallout 4. Теперь уже стало очевидно, что обновление Fallout 4 для нового поколения консолей и ПК мы уже точно не увидим в этом году.

Из-за анонса даты премьеры сериала и молчания на юбилей франшизы, многие инсайдеры и аналитики игровой индустрии приходят к мнению, что Bethesda отложила патч для Fallout 4. Вероятно, разработчики хотят объединить релиз обновления и старт трансляции телесериала по мотивам франшизы, поэтому новости о нем появятся только в начале следующего года, а сам релиз состоится весной.