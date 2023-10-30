Обновление Fallout 4 для нового поколения консолей и ПК может выйти весной следующего года

Компания Bethesda Softworks ровно год назад, в октябре 2022 года, анонсировала бесплатное обновление следующего поколения для Fallout 4. Апдейт должен был подарить игрокам на PS5, Xbox Series и ПК версию культовой RPG с улучшенной графикой, многочисленные исправления ошибок и бонусный контент с Creation Club. С момента этого объявления прошло уже больше 12 месяцев и от разработчиков не поступало никакой информации, кроме странного комментария от Пита Хайнса. Несмотря на это, студия все же работает над обновлением и, возможно, оно выйдет весной 2024 года.
Многие игроки еще на момент анонса предположили, что обновление Fallout 4 выйдет осенью 2023 года. Это было бы идеальное окно для выпуска патча, ведь именно в октябре этого года серия празднует свое 25-летие. Bethesda уже отпраздновала юбилей и поздравила игроков с этим событием, однако вновь промолчала про переиздание Fallout 4. Теперь уже стало очевидно, что обновление Fallout 4 для нового поколения консолей и ПК мы уже точно не увидим в этом году.
Из-за анонса даты премьеры сериала и молчания на юбилей франшизы, многие инсайдеры и аналитики игровой индустрии приходят к мнению, что Bethesda отложила патч для Fallout 4. Вероятно, разработчики хотят объединить релиз обновления и старт трансляции телесериала по мотивам франшизы, поэтому новости о нем появятся только в начале следующего года, а сам релиз состоится весной.
Fallout 4 Special Edition ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Так а что, плохо? Skyrim бесплатно обновили, у кого обычный был.
Слышь, купи Fallout 4!
Fallout 3 бы перевыпустить. Что-что, а эта игра нуждается в обновлениях гораздо больше, чем F4.
New Vegas...
New Vegas ещё более-менее работает, в отличие от F3. Самое смешное, что если сейчас ты хочешь поиграть в F3, лучшее, что ты сделаешь - поставишь сборку, в которой F3 перенесён на движок NV...
Fallout 3 мне больше чем New Vegas зашел. Голосую за трешку.
Мне 4 зашла, но на мой скромный взгляд в ней реально не хватает контента. Лучше бы потихоньку Беседка допиливала ее, добавляя всего и вся.
У неё контента на 3 года
Маловато будет) Если выбросить стройку, которая вообще мне не нужна то только можно бегать и стрелять и ползать по развалинам и подвалам. Прикольно, но мало.
Жду. С удовольствием перепройду, особенно с модом на зелёную пустошь и кучей других.
Пробовал поиграть недавно, но без официального обновления почти нереально. 3440x1440 только модом ставится, размеры интерфейса тоже без модов не изменить. Перед игрой нужно париться с модами пару часов еще и можно люьым модом всю сборку закосячить если скрипт экстендеру что то не понравится. Побегал часа 3 потом какой то из модов после загрузки стал выдавать полотно ошибок в логе каждый раз минут на пять ну и фаллаут был удален.
Ведьмак 3 вышел раньше в том же году, но игру можно спокойно запустить и играть сейчас, даже не ремастированную версию, беседка же на релизнутые игры кладет болт. Отвратительная позиция "модами поправят"
лучше бы VR версию обновили бы
Зачем? Ах да, попытаться ещё раз продать старую игру, пусть и новым пользователям, приложив минимум усилий.
Читать умеешь? Обновление бесплатное, как некст-ген обнова для ведьмака. Обычный патч.
Глупый или просто не понимаешь, что такие издания стимулируют продажи?
То, что стимулируют это и так понятно, стимулируют к продажам даже любые крупные положительные новости по какой либо игре, это не есть продать одну игру несколько раз. но я придираюсь к твоим словам "продать ещё раз" - вот Скайрим это и есть продать ещё раз одну и ту же игру.
Т.е. для особо одарённых как ты поясняю те кто купил эту игру им не придётся покупать её ещё раз, как Скайрим, что есть продать одну игру ещё раз.
То есть тебе не хватило интеллекта понять смысл моего комментария. Ладно, сам виноват, надо писать более развернуто для таких. Исправил.
В каком месте она бесплатная? Это обычная платная игра, которая никогда не станет бесплатной. Это обновление сделано тупо для того что бы продать старый Фолыч еще раз. Они ее не могут продавать на PS5, а теперь смогут и продажи повалят.
игра каловая (как и все игры этой конторы), по сути сюжета нет - симулятор бомжа по собиранию хлама в пустошах, побочки унылые подай-принеси что-то другому такому же обоссаному бомжу, который сам не хочет никуда сбегать и сидит 20 лет в куче кала под ржавыми листами, диалоги да нет сарказм, мир крохотный. Хотя кому-то заходит, кто не реализовал желание собирать хлам на помойках и выполнять однотипные задания какого-самопровозглашенного бомжа-шерифа и накидывать моды.
Я такого же мнения. Но я бы еще добавил, что стрельба ужасная и импакт от оружия отвратительный. С другой строны есть люди, которые играют The Forest...