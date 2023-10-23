Премьера сериала по мотивам Fallout состоится 12 апреля 2024 года

Премьера сериала "Fallout" состоится 12 апреля 2024 года. Об этом было объявлено в понедельник, в день "Fallout Day".
Действие сериала, в котором главную роль сыграл Уолтон Гоггинс, происходит в постапокалиптической пустоши в 2077 году. После ядерного уничтожения жители вынуждены жить в подземных бункерах, чтобы защититься от радиации, мутантов и бандитов. История начинается в "Убежище 33", одном из таких бункеров, который занимает видное место в видеоиграх. Действие сериала "Fallout" также будет происходить в рамках официального канона игр.
Надеюсь это не будет романтической гей-драмой и рассадником чернокожих, а нормальная история, где сохранится дух первых двух частей.
Ну, Ван Пис вышел довольно хорошего качества, так что может быть и Фалаут выйдет годным?
Хотя в это слабо верится, но честно говоря хотелось бы поверить в чудо.
Ван Пис нетфликс делал
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