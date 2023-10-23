Премьера сериала по мотивам Fallout состоится 12 апреля 2024 года

Премьера сериала "Fallout" состоится 12 апреля 2024 года. Об этом было объявлено в понедельник, в день "Fallout Day".

Действие сериала, в котором главную роль сыграл Уолтон Гоггинс, происходит в постапокалиптической пустоши в 2077 году. После ядерного уничтожения жители вынуждены жить в подземных бункерах, чтобы защититься от радиации, мутантов и бандитов. История начинается в "Убежище 33", одном из таких бункеров, который занимает видное место в видеоиграх. Действие сериала "Fallout" также будет происходить в рамках официального канона игр.