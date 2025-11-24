"Ради всего святого, хватит": геймеры раскритиковали патч для Fallout 4

Bethesda Game Studios анонсировала выход нового патча для Fallout 4. Обновление призвано исправить некоторые проблемы с юбилейным изданием Anniversary Edition. Также в игру добавят варминт-винтовку из New Vegas. Грядущий апдейт вызвал новую волну негодования со стороны геймеров.
Причина одна: патч для Fallout 4 рискует снова сломать пользовательские моды. Геймеры призвали Bethesda перестать обновлять RPG или дать возможность фанатам откатиться на предыдущую версию игры.
Ради всего святого, хватит. Вы уже убили моды для Skyrim вашим обновлением издания Anniversary Edition в 2021 году. И теперь вы продолжаете это делать, но уже с Fallout 4.
Bethesda, перестаньте ломать моды вашими обновлениями для платных модов из Creation Club и создайте отдельную ветку, чтобы поменять версию игры. Fallout и Skyrim обязаны своим успехом моддерам, а вы своими обязательными патчами только всех раздражаете.
Все, я удаляю игру.
За последние 30 дней рейтинг Fallout 4 в Steam серьезно пострадал. На момент написания новости у игры лишь 30% положительных оценок, а большая часть — «в основном отрицательные». Один из самых популярных порталов для моддеров Nexus Mods выпустил свою юбилейную Fallout 4: Anniversary Edition, но бесплатную.
Эта конторка совершенно не понимает чего хотят игроки, их заботит только высасывание денег, rip тес и фол.
Лол. Как раз таки прекрасно понимают, потому и дают именно то, за что геймеры платят
Не понимают настолько, что в игре десятилетней давности на выходных в пике только в одном Стиме играло 25к человек. Ох уж это непонимание
Весь главный офис Беседки наверное в панике,а Тодд Говард в смятении.
Чуваки, разрабам насрать на моды. Потому что это всего лишь моды. Это проблема мододелов, а не разрабов.
Так не обновляйтесь - в чём проблема?)))
В том, что стим это делает принудительно.
И отменить автообновление там не так уж просто.
патчи делают недавольны. патчи не делают недавольны.
Вот же реально бестолочи, выпустили бы просто отдельную версию игры [как например сделали Лариан выпустив Divinity original sin classic и enhanced edition] а старую бы оставили в покое и все были бы довольны, при чем оставлять надо было версию 163 бес остальных совершенно бесполезны обнов.
Раскритиковали, но побежали играть/покупать
Третий патч по ходу, одно чинят другое ломают, но интерфейс креативного клуба починить не могут)
И вот так всю "игровую жизнь" - критикуют, ругают, ненавидят, но как только так сразу бегут покупать любое издание любой игры TES/Fallout..
Никогда такого не было, и вот опять. 🤣