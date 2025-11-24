"Ради всего святого, хватит": геймеры раскритиковали патч для Fallout 4

Bethesda Game Studios анонсировала выход нового патча для Fallout 4. Обновление призвано исправить некоторые проблемы с юбилейным изданием Anniversary Edition. Также в игру добавят варминт-винтовку из New Vegas. Грядущий апдейт вызвал новую волну негодования со стороны геймеров.

Причина одна: патч для Fallout 4 рискует снова сломать пользовательские моды. Геймеры призвали Bethesda перестать обновлять RPG или дать возможность фанатам откатиться на предыдущую версию игры.

Ради всего святого, хватит. Вы уже убили моды для Skyrim вашим обновлением издания Anniversary Edition в 2021 году. И теперь вы продолжаете это делать, но уже с Fallout 4.

Bethesda, перестаньте ломать моды вашими обновлениями для платных модов из Creation Club и создайте отдельную ветку, чтобы поменять версию игры. Fallout и Skyrim обязаны своим успехом моддерам, а вы своими обязательными патчами только всех раздражаете.

Все, я удаляю игру.

За последние 30 дней рейтинг Fallout 4 в Steam серьезно пострадал. На момент написания новости у игры лишь 30% положительных оценок, а большая часть — «в основном отрицательные». Один из самых популярных порталов для моддеров Nexus Mods выпустил свою юбилейную Fallout 4: Anniversary Edition, но бесплатную.