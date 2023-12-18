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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.3 1 230 оценок

Директор Bethesda Game Studios Dallas покинул студию

Simple Jack
Новости

Марк Тардиф, директор Bethesda Game Studios Dallas, объявил о своем уходе из компании. Он готов начать новую главу в своей профессиональной карьере, хотя пока не делится конкретными подробностями.

В последние годы Тардиф активно принимал участие в разработке Fallout 76 и ее обновлений Nuclear Winter («Ядерная зима») и Wastelanders («Обитатели пустошей»). Кроме того, он также внес свой вклад в проекты DOOM (2016), Rage и The Elder Scrolls: Blades, а также другие проекты Bethesda.

Нельзя не отметить, что ранее Bethesda Game Studios Dallas называлась Escalation Studios до ее приобретения компанией ZeniMax Media в 2017 году. Тардиф был одним из основателей Escalation Studios.

Заметим также, что из Bethesda недавно ушли руководитель издательского подразделения Пит Хайнс и ведущий дизайнер квестов Starfield Уилл Шен.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Contriver

Кому не пофиг на руководителя фоллаут 76? Вот когда Тодд Говард уйдет на пенсию это реально трагедией будет для индустрии, эпоха закончится

0
Tokito77
0
Wing42

Для индустрии ничего не изменится, Тод Говард давно уже бизнесмен и "говорящая голова", а не разработчик.

0
Contriver Wing42

Ну не правда, он в первую очередь геймдизайнер и директор студии. По его поведению видно что он в принципе очень закрытый человек, которому вообще пофиг на эти разговоры, а важнее игры.

0