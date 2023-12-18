Директор Bethesda Game Studios Dallas покинул студию

Марк Тардиф, директор Bethesda Game Studios Dallas, объявил о своем уходе из компании. Он готов начать новую главу в своей профессиональной карьере, хотя пока не делится конкретными подробностями.
В последние годы Тардиф активно принимал участие в разработке Fallout 76 и ее обновлений Nuclear Winter («Ядерная зима») и Wastelanders («Обитатели пустошей»). Кроме того, он также внес свой вклад в проекты DOOM (2016), Rage и The Elder Scrolls: Blades, а также другие проекты Bethesda.
Нельзя не отметить, что ранее Bethesda Game Studios Dallas называлась Escalation Studios до ее приобретения компанией ZeniMax Media в 2017 году. Тардиф был одним из основателей Escalation Studios.
Заметим также, что из Bethesda недавно ушли руководитель издательского подразделения Пит Хайнс и ведущий дизайнер квестов Starfield Уилл Шен.
Кому не пофиг на руководителя фоллаут 76? Вот когда Тодд Говард уйдет на пенсию это реально трагедией будет для индустрии, эпоха закончится
Для индустрии ничего не изменится, Тод Говард давно уже бизнесмен и "говорящая голова", а не разработчик.
Ну не правда, он в первую очередь геймдизайнер и директор студии. По его поведению видно что он в принципе очень закрытый человек, которому вообще пофиг на эти разговоры, а важнее игры.