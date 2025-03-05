Старт 20-го сезона Fallout 76 состоится 18 марта

Компания Bethesda сообщила, что старт двадцатого сезона Fallout 76 под названием «Свечение гуля» состоится 18 марта, в тот же день, что и выход крупного обновления Ghoul Within (которое позволит вам играть за гулей).

Эта тематика посвящена мутировавшим, облученным, светящимся и одичавшим обитателям пустоши. Даже если вы не идете по пути гулей, не забудьте украсить свой C.A.M.P. самым радиационным и обветшалым образом, чтобы все ваши друзья-упыри чувствовали себя как дома. Токсичные отходы отлично смотрятся в любом C.A.M.P.

Двадцатый сезон в Fallout 76 продлится с марта по июнь, и за эти несколько месяцев в игре состоится множество различных событий и ограниченных по времени предложений, включая совершенно новый ивент The Big Bloom.

Кроме того, с 20 марта Bethesda Game Studios запустит фотоконкурс на тему гулей, выяснить, чьи персонажи лучше всего бы смотрелись на этой новой базе.