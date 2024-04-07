Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Fallout: New Vegas

Пользователь Reddit с ником SemoreeRBLX решил узнать, как мог бы выглядеть фильм по Fallout: New Vegas. Он попросил Midjourney нарисовать несколько кадров вымышленной экранизации. Нейросеть показала вход в Убежище, бойца Братства Стали, представителя Новой Калифорнийской Республики, Легион Цезаря и многое другое.

Ранее автор Telegram-канала «Пабло Нейрассо» представил, как бы выглядели известные голливудские актеры, если бы жили во вселенной игр Final Fantasy.