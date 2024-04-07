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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 9 146 оценок

Нейросеть показала, как бы выглядела экранизация Fallout: New Vegas

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit с ником SemoreeRBLX решил узнать, как мог бы выглядеть фильм по Fallout: New Vegas. Он попросил Midjourney нарисовать несколько кадров вымышленной экранизации. Нейросеть показала вход в Убежище, бойца Братства Стали, представителя Новой Калифорнийской Республики, Легион Цезаря и многое другое.

+ ещё 6 картинок

Ранее автор Telegram-канала «Пабло Нейрассо» представил, как бы выглядели известные голливудские актеры, если бы жили во вселенной игр Final Fantasy.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Допустим.

2
Real Slim Shady

Этот пиксельный Т9 и не такое покажет)

2
Марат Халимов

Забавно во многом это выглядит как кадры из нового сериала.)

2