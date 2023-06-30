Far Cry 23.03.2004
8.9 1 982 оценки

Исходный код Far Cry был слит в сеть

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CrabberX
Новости

Полные С++ исходники игры Far Cry (2004) сегодня были слиты на крупнейший хакерский форум и торренты. Слив содержит исходники от игры, dll библиотек и игрового редактора Sandbox Editor. Автор поста на форуме указывает что утечка была опубликована энтузиастом и моддером игры FarOut, который известен своим модом на исправление поддержки широкоформатного интерфейса игры "FarOut's WideScreen".

Пока что это считается нелегальным, скачивать и редактировать не рекомендуется. Любое взаимодействие может создавать риски (судебные вмешательства, штрафы, репорты, DMCA). Ни Crytek, ни Ubisoft не давали пока что никаких комментариев об этой утечке данных.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Фейк Бобби Котика

Ждем модов и ремастеров?

4
CrabberX

щас попрут)

3
Strannik110

Буду только рад))

5
prosto_l

Ждем портирование на андроид))

А для пк - трассировку лучей

3
CrabberX

Также исходники были опубликованы репозиторием на GitHub

2
ASHILTINEC

Спасибо, загружаю

2
ASHILTINEC

Дайте кто-нибудь адрес форума, никак не могу вспомнить сам.

1
ASHILTINEC

Нашел, кому интересно https://breachforums.vc/Forum-Games

1
Wraith_Soul

А толку от этого, игра динозавр и ей сейчас мало кто будет заниматься.

-6