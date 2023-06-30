Исходный код Far Cry был слит в сеть

Полные С++ исходники игры Far Cry (2004) сегодня были слиты на крупнейший хакерский форум и торренты. Слив содержит исходники от игры, dll библиотек и игрового редактора Sandbox Editor. Автор поста на форуме указывает что утечка была опубликована энтузиастом и моддером игры FarOut, который известен своим модом на исправление поддержки широкоформатного интерфейса игры "FarOut's WideScreen".
Пока что это считается нелегальным, скачивать и редактировать не рекомендуется. Любое взаимодействие может создавать риски (судебные вмешательства, штрафы, репорты, DMCA). Ни Crytek, ни Ubisoft не давали пока что никаких комментариев об этой утечке данных.
Ждем модов и ремастеров?
щас попрут)
Буду только рад))
Ждем портирование на андроид))
А для пк - трассировку лучей
Также исходники были опубликованы репозиторием на GitHub
Спасибо, загружаю
Дайте кто-нибудь адрес форума, никак не могу вспомнить сам.
Нашел, кому интересно https://breachforums.vc/Forum-Games
А толку от этого, игра динозавр и ей сейчас мало кто будет заниматься.