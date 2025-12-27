В PIONER упростят сбор лута: интерфейс подскажет, когда инвентарь переполнен

Разработчики MMO-шутера PIONER продолжают постепенно улучшать ключевые элементы игры. В ближайших обновлениях в проекте появится доработанный интерфейс лута, который будет автоматически предупреждать игроков о нехватке свободного места в инвентаре или достижении лимита по отдельным типам предметов.

Нововведение призвано сделать зачистку локаций удобнее и избавить от лишних проверок рюкзака. Параллельно команда занимается правками чата и анализирует отзывы игроков о текущей системе крафта.