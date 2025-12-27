ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.5 819 оценок

В PIONER упростят сбор лута: интерфейс подскажет, когда инвентарь переполнен

IKarasik IKarasik

Разработчики MMO-шутера PIONER продолжают постепенно улучшать ключевые элементы игры. В ближайших обновлениях в проекте появится доработанный интерфейс лута, который будет автоматически предупреждать игроков о нехватке свободного места в инвентаре или достижении лимита по отдельным типам предметов.

Нововведение призвано сделать зачистку локаций удобнее и избавить от лишних проверок рюкзака. Параллельно команда занимается правками чата и анализирует отзывы игроков о текущей системе крафта.

Комментарии:  2
Saka Madiq

IKarasik, тебе платят разрабы, чтобы ты писал об этом кг?

1
Destroited
интерфейс подскажет, когда инвентарь переполнен

Эта функция должна была быть ещё на старте игры.