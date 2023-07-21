Разработчики глобального мода ReWork для культовой Far Cry показали обновлённую растительность на тропических островах

Создатели амбициозного мода для экшена в открытом мире Far Cry решили продемонстрировать красоты южных островов. Игра, выпущенная в 2004 году, разрабатывалась на движке CryEngine 1, и в своё время выдавала приличную графику. Far Cry: Rework - это глобальный мод, который сможет преобразовать не только графическую часть полюбившегося многим экшена, но и звуковое сопровождение, а также разнообразить геймплей.
Сегодня речь пойдёт об улучшении растительности. Проект покажет вам, как могли бы выглядеть старые уровни в обновленном виде с новыми ассетами на движке CryEngine 1!
Вся растительность разделена на категории:
- Трава;
- Растения;
- Папоротники;
- Кусты;
- Набор джунглей;
- Бамбук;
- Ладони;
- Деревья;
- Набор «Болото/Река»;
- Подводный мир;
- Ветви, Корни, Пни
Особенности:
- Новый шейдер растительности;
- Общая библиотека материалов для каждой категории растительности;
- Имитация ветра практически на каждом типе растительности;
- Защита от мерцания при визуальных эффектах, таких как тепловая дымка, подводный туман и объем тумана и т.д.;
- Смешанные рассеянные текстуры на листьях, чтобы растительность не выглядела монотонно;
- Более богатый подводный мир;
- Подходящая цветовая палитра всей растительности для нового освещения;
- Вся растительность заменена. Оригинальной растительности или растительности из других модов больше нет в проекте, в отличие от других модов, где все взято из FC Classic, FC2010 и TDS.
Красота)
Есть где еще посмотреть, кроме ущербного PG плеера? Хотя не надо, смотреть по факту нечего.
Интересно, когда мод выйдет. ФК 2004 одна из любимых игр.
До этого из Фар Краев прошёл третий и немного играл в четвёртый и пятый. Теперь захотелось скачать первый и поставить этот мод