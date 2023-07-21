Far Cry 23.03.2004
8.9 2 005 оценок

Разработчики глобального мода ReWork для культовой Far Cry показали обновлённую растительность на тропических островах

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Избранный Белиара

Создатели амбициозного мода для экшена в открытом мире Far Cry решили продемонстрировать красоты южных островов. Игра, выпущенная в 2004 году, разрабатывалась на движке CryEngine 1, и в своё время выдавала приличную графику. Far Cry: Rework - это глобальный мод, который сможет преобразовать не только графическую часть полюбившегося многим экшена, но и звуковое сопровождение, а также разнообразить геймплей.

Сегодня речь пойдёт об улучшении растительности. Проект покажет вам, как могли бы выглядеть старые уровни в обновленном виде с новыми ассетами на движке CryEngine 1!

Вся растительность разделена на категории:

Спойлер
  • Трава;
  • Растения;
  • Папоротники;
  • Кусты;
  • Набор джунглей;
  • Бамбук;
  • Ладони;
  • Деревья;
  • Набор «Болото/Река»;
  • Подводный мир;
  • Ветви, Корни, Пни

Особенности:

  • Новый шейдер растительности;
  • Общая библиотека материалов для каждой категории растительности;
  • Имитация ветра практически на каждом типе растительности;
  • Защита от мерцания при визуальных эффектах, таких как тепловая дымка, подводный туман и объем тумана и т.д.;
  • Смешанные рассеянные текстуры на листьях, чтобы растительность не выглядела монотонно;
  • Более богатый подводный мир;
  • Подходящая цветовая палитра всей растительности для нового освещения;
  • Вся растительность заменена. Оригинальной растительности или растительности из других модов больше нет в проекте, в отличие от других модов, где все взято из FC Classic, FC2010 и TDS.
18
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Atomicbarrel

Красота)

2
martin32

Есть где еще посмотреть, кроме ущербного PG плеера? Хотя не надо, смотреть по факту нечего.

1
Джейк Сулли

Интересно, когда мод выйдет. ФК 2004 одна из любимых игр.

0
Procompov

До этого из Фар Краев прошёл третий и немного играл в четвёртый и пятый. Теперь захотелось скачать первый и поставить этот мод

-1