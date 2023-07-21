Разработчики глобального мода ReWork для культовой Far Cry показали обновлённую растительность на тропических островах ©

Создатели амбициозного мода для экшена в открытом мире Far Cry решили продемонстрировать красоты южных островов. Игра, выпущенная в 2004 году, разрабатывалась на движке CryEngine 1, и в своё время выдавала приличную графику. Far Cry: Rework - это глобальный мод, который сможет преобразовать не только графическую часть полюбившегося многим экшена, но и звуковое сопровождение, а также разнообразить геймплей.

Сегодня речь пойдёт об улучшении растительности. Проект покажет вам, как могли бы выглядеть старые уровни в обновленном виде с новыми ассетами на движке CryEngine 1!

Вся растительность разделена на категории:

Спойлер

Трава;

Растения;

Папоротники;

Кусты;

Набор джунглей;

Бамбук;

Ладони;

Деревья;

Набор «Болото/Река»;

Подводный мир;

Ветви, Корни, Пни

Особенности: