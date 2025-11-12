Инсайдеры нашли в XDefiant скриншоты предполагаемой Far Cry 7

Серия Far Cry долгое время была одним из главных хитов Ubisoft. Она познакомила игроков с культовыми антагонистами, захватывающими приключениями в экзотических локациях и захватывающими открытыми мирами, которые определили развитие консолей последующих поколений.

Ubisoft уже некоторое время работает над следующей частью серии, но Far Cry 7 до сих пор официально не анонсирована. Французский издатель хранит полное молчание, хотя утечки информации появляются уже несколько месяцев, указывая на значительное развитие серии.

По неофициальной информации, новая Far Cry будет состоять из двух игр. Ubisoft готовит классическую одиночную сюжетную кампанию и отдельный проект — шутер с элементами добычи, где ключевыми моментами станут выживание, сбор ресурсов и состязание с другими игроками.

Теперь фанаты сделали поистине удивительное открытие. В файлах XDefiant появились изображения, предположительно, локаций из Far Cry 7. Скриншоты показывают пейзажи, которые, как утверждается, подтверждают ранние сообщения о том, что действие игры происходит на Аляске.

Согласно сообщениям, Far Cry 7 разрабатывается на движке Snowdrop и, как ожидается, выйдет в течение ближайших двух лет. Если эти сообщения подтвердятся, Ubisoft готовит величайшую революцию в истории серии, поскольку это будет не просто классическая «охота на диктатора», а борьба за выживание в ледяной пустыне Аляски.