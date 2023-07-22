FAR: Lone Sails по акции в Steam можно приобрести со скидкой 80%

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До 27 июля, FAR: Lone Sails можно приобрести в Steam за 72 рубля, и перед покупкой также опробовать демоверсию.

Приключенческая игра от студии Okomotive подарит весьма медитативные переживания. Игроку придется путешествовать на машине, напоминающей нечто вроде лодки и поезда. За машиной нужно приглядывать - ремонтировать, убирать пар из котла и заправлять горючим. Также, не раз придётся выходить из корабля, чтобы разблокировать движение, решая логические задачи.

FAR: Lone Sails не предусматривает диалоги и предлагает бурное экологическое повествование, из которого будет выявлено прошлое постапокалиптического мира и цель путешествия.

Сейчас у игры 94% положительных обзоров после 13,6 тысяч мнений.