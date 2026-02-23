Разработчики из Shiro Games выпустили демоверсию кооперативной ролевой игры Farever

Студия Shiro Games, известная по проектам Wartales и Northgard, объявила о выходе бесплатной демоверсии своего нового амбициозного проекта. Игра под названием Farever представляет собой кооперативный ролевой экшен в открытом мире. Выход пробной версии состоялся 23 февраля, что позволяет всем желающим лично опробовать механики будущей новинки.

Действие Farever разворачивается в фэнтезийном мире Сиагарта. По сюжету человечество возвращается в эти земли после пяти веков изгнания, чтобы заново исследовать и отстроить разрушенные территории. Разработчики делают большой акцент на свободу перемещения и исследования вручную созданного мира. Для путешествий по локациям игроки смогут использовать планеры, ездовых животных и крюк-кошку, что добавляет геймплею простора и вертикальности.

Боевая система проекта строится на синергии выбранного класса и экипированного оружия. В демоверсии доступны четыре основные специализации: воин, маг, разбойник и жрец. При этом строгой привязки к классическим ролям нет. Любой класс может использовать различное оружие, каждое из которых обладает уникальным набором из четырех навыков. Дополнительную глубину вносит специальная гибридная система арсенала. Она позволяет сохранять умения от одного вида вооружения и использовать их с другим, создавая гибкие комбинации под собственный стиль игры.

Помимо сражений, важной частью геймплея является ремесло. Игроки могут осваивать различные профессии, такие как кузнец, алхимик, портной или повар. Создание собственной экипировки и полезных предметов напрямую влияет на боевой потенциал персонажа и выживаемость всей группы.

В рамках выпущенного демо игроки могут объединиться в отряд до 4 человек для исследования стартового региона Меридион. Геймерам предстоит столкнуться с разнообразными противниками, зачистить вражеские лагеря и попытаться отвоевать затерянный город Майда, который был захвачен фракцией непсидов. В конце этого подземелья искателей приключений ждет масштабное сражение с боссом. Полноценный релиз Farever запланирован на второй квартал 2026 года для ПК в цифровом магазине Steam.