Анонсировано продолжение фермерского симулятора с открытым миром Farmer's Dynasty 2

Немецко-австрийский издатель инди-игр Toplitz Productions и польский разработчик инди-игр UMEO Studios сообщили, что их фермерский симулятор с открытым миром Farmer’s Dynasty 2 выйдет на ПК в Steam в 2024 году.
Расположенная среди живописных ландшафтов Средней Европы, Farmer’s Dynasty 2 переносит игроков в прекрасно детализированный симулятор сельского хозяйства в открытом мире, дополненный захватывающей основной кампанией и набором увлекательных побочных квестов. Знакомая поклонникам фермерского жанра игра Farmer’s Dynasty 2 не только предлагает ностальгическое воспоминание о сельскохозяйственных традициях, но и предлагает свежий взгляд на любимый фермерский опыт.
В Farmer’s Dynasty 2 игроки полностью погрузятся в мир сельского хозяйства, строя, занимаясь сельским хозяйством и погружаясь в суть сельской жизни. Решив множество задач, они создадут свое фермерское наследие, чтобы передать его следующему поколению семейных фермеров, обрабатывая свои поля, ухаживая за скотом, поддерживая или расширяя свои здания и расширяя свои земли.
Можно использовать разнообразную как старую, так и современную технику: от маломощных тракторов до монстров мощностью 400 л.с. Игроки могут выбрать более проверенное и проверенное традиционное оборудование для обновления и использования или использовать более современные и мощные машины, чтобы облегчить рабочую нагрузку. Famer’s Dynasty 2 предлагает широкий выбор плугов, комбайнов, пресс-подборщиков, тракторов, культиваторов и многого другого, предлагая игрокам испытать как традиционные, так и современные методы ведения сельского хозяйства.
Farmer’s Dynasty 2 не ограничивается только методами ведения сельского хозяйства; он представляет собой живой, дышащий мир с комплексной механикой управления фермой, где динамичная погода и сезонные циклы обогащают ваш опыт ведения сельского хозяйства, углубляя вашу связь с виртуальным миром.
Золотые жилы по заработку в стиме.
Бесконечные симуляторы и порно игры.
Минимум вложений по ресурсам, максимальный заработок.