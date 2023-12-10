Анонсировано продолжение фермерского симулятора с открытым миром Farmer's Dynasty 2

В Farmer's Dynasty 2 вас ожидают бескрайние золотые поля, захватывающие дух пейзажи и неторопливый быт провинциальной глубинки. Возьмите под опеку собственную ферму, чтобы испытать все радости и трудности этого нелёгкого, но такого нужного людям труда.

Выращивайте урожай, ухаживайте за домашними животными, поддерживайте в идеальном состоянии постройки и технику. Следите за сменой времён года, приспосабливаясь к особенностям каждого сезона. Расширяйте свои владения, возводя новые амбары и сараи.

И конечно, не забывайте наслаждаться плодами своего нелёгкого труда. Катайтесь на тракторе по бескрайним полям, любуясь красотами природы и ощущая ветер в волосах. Храните тепло семейного очага или находите свою вторую половинку. Передавайте ферму по наследству детям, гордым продолжателям вашего дела.

В вашем распоряжении будут как возрастные тракторы с небольшой мощностью, так и настоящие монстры сельхозтехники последнего поколения. Выбирайте путь развития по душе — традиционный или инновационный. Главное — получать удовольствие от любимого дела.