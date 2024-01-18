Farming Simulator 22 получила поддержку AMD FSR 3

Поклонники Farming Simulator 22 будут рады узнать, что игра теперь поддерживает AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) на ПК. Новое обновление, версия 1.13.1.1, обеспечивает еще более плавный игровой процесс благодаря сочетанию интеллектуального масштабирования FSR и новой функции Frame Generation.

AMD FSR, или FidelityFX Super Resolution, использует технологии апскейлинга для увеличения частоты обновления. Этот метод значительно повышает производительность Farming Simulator 22, особенно если включены требовательные настройки графики. В третьей версии FSR улучшено масштабирование, использованное в FSR 2, и введена функция генерации кадров, которую можно активировать в настройках графики игры. Эта функция генерирует дополнительные кадры для увеличения частоты обновления, обеспечивая еще более плавное восприятие.

Farming Simulator 22 доступна для ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.