В Steam вышла новая постапокалиптическая игра с прокачкой, клон Vampire Survivors

FatalZone погружает в постапокалиптический мир, разрушенный смертоносным вирусом. В роли командира последней базы выживших вам предстоит отправлять отряды наёмников на опасные рейды, чтобы добывать ресурсы и бороться с ордами зомби.

Во время вылазок бойцы подвергаются воздействию вируса, что приводит к мутациям. Эти мутации могут как усилить бойца, так и навредить ему. Экспериментируйте с разными мутациями, чтобы создать идеального бойца.

Когда атаки зомби становятся непреодолимы, можно экстренно эвакуировать отряд на вертолёте. Так вы спасёте наёмников и завершите вылазку досрочно.

FatalZone сочетает в себе элементы RPG, рогалика и автошутера. Укрепляйте базу, улучшайте бойцов, исследуйте опасный мир и сражайтесь с ордами зомби в этой игре о выживании посреди апокалипсиса.