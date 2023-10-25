В Steam вышла новая постапокалиптическая игра с прокачкой, клон Vampire Survivors

Выживание требует жертв…
Уничтожай орды зомби в мире, разрушенном эпидемией страшного вируса, и добывай ресурсы для одной из последних баз выживших. FatalZone — это автошутер с элементами рогалика и RPG, в котором ты усиливаешь базу и отправляешь наемников в смертельные вылазки. И все ради того, чтобы спасти человечество.
Рискни всем на смертоносных вылазках, чтобы собрать самый эффективный билд, открыть множество навыков и получить новых героев! Закаляй наемника на поле боя и качай в штабе, комбинируя умения. Чем больше забегов, тем круче боец. Но никто не бессмертен.
Развивай базу выживших, чтобы получить улучшения. Прокачивай наемников в тренировочном центре, нанимай новых головорезов в здании рекрутов, а также модифицируй оружие и броню в мастерской. Улучшенные строения увеличивают шансы на спасение.
Во время вылазок наемники контактируют с вирусом, и это не проходит бесследно для организма. Чем выше вирусная нагрузка, тем больше шанс подхватить мутацию и хуже состояние наемника. Мутации могут иметь как положительные, так и отрицательные эффекты. Экспериментируй, чтобы создать самого живучего бойца!
Когда чувствуешь, что напор и сила зомби слишком велика — беги! Экстренное отступление никто не отменял. Эвакуация даст возможность закончить вылазку раньше и сохранить жизнь герою. Просто беги к вертолету!
Особенности игры:
- Прокачка базы для получения улучшений, нового обмундирования и наемников.
- Наемники могут умирать, а вместо них надо нанимать и обучать новых бойцов.
- Можно быстро закончить игровую сессию с помощью эвакуации из зараженной зоны.
- Возможность собрать уникальный билд наемника.
- Получение мутаций, которые добавляют персонажу необычные навыки или же ухудшают их.
- Система инвентаря. Оружие влияет на стартовый боевой навык, а броня — на характеристики героя.
- Выбор из 5 уровней сложности.
- Процедурная генерация карт. Каждая вылазка — новый риск!
- Множество достижений для получения, чтобы показать всем, чего ты стоишь!
- Купить FatalZone в Steam можно за 246 руб с учетом скидки 15% (действует до 30 октября).
фуфло с мобилы портированное.
Видел, тестил, не впечатлен. Но играть можно.
Постакакаликсис
Выглядит как х***а с мобилки
За деньги
какой же это клон, это обычный трышак кала