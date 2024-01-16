Fate/Samurai Remnant получила бесплатную демоверсию

Компании Koei Tecmo, TYPE-MOON и Omega Force объявили о том, что недавно выпущенная ими экшен JRPG Fate/Samurai Remnant теперь доступна в виде бесплатной демоверсии на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.

Демоверсия охватывает некоторые из ранних частей сюжета игры. Кроме того, те, кто прошел демоверсию и приобрел полную версию игры, смогут перенести сохраненные данные.

В Fate/Samurai Remnant разворачивается битва огромной важности, известная как Ритуал Растущей Луны. Этот ритуал способен исполнить любое желание и является центральным моментом повествования. Семь человек, известных как Мастера, борются за возможность исполнить свои желания с помощью Ритуала. В своих поисках эти Мастера вызывают в этот мир семь Героических Духов, называемых Слугами, чтобы те помогли им в их начинаниях. Так начинается битва между этими семью Мастерами и их верными Слугами.

В ходе игры игроки окажутся в городе Эдо, где центральное место занимает Ритуал Растущей Луны. Чтобы одержать победу в этом ритуале, игрокам предстоит принять участие в многогранной экшен-РПГ, включающей в себя такие элементы, как бой, исследование и общение.