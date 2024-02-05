Fate/Samurai Remnant получит DLC на этой неделе

Koei Tecmo и Type-Moon объявили, что The Record's Fragment: Keian Command Championship DLC для Fate/Samurai Remnant выйдет 9 февраля 2024 года. Два других DLC планируется выпустить в неизвестное время.

В первом DLC в центре внимания окажется Гильгамеш, который проведет некий турнир.

В Fate/Samurai Remnant разворачивается битва огромной важности, известная как Ритуал Растущей Луны. Этот ритуал способен исполнить любое желание и является центральным моментом повествования. Семь человек, известных как Мастера, борются за возможность исполнить свои желания с помощью Ритуала. В своем стремлении эти Мастера вызывают в этот мир семь Героических Духов, называемых Слугами, чтобы те помогли им в их начинаниях. Так начинается битва между этими семью Мастерами и их верными Слугами.

Fate/Samurai Remnant доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.